Кухарук пообещал провести аудит тарифов ЖКХ в арктической зоне ХМАО

Врио губернатора ХМАО Кухарук проверит цены на ЖКХ в Белоярском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук проведет аудит цен на ЖКХ
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук проведет аудит цен на ЖКХ Фото:

Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук пообещал провести проверку тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Белоярском районе. На высокие цены пожаловались жители во время его визита в муниципалитет.

«Сегодня поднимали вопросы по тарифам на газ, на ЖКХ. Они звучат по нескольким муниципалитетам. Мы берем их в проработку, адресуем в Департамент по тарифной и ценовой политике: надо будет посмотреть по подходам в части ценообразования, установок и существующих мероприятий», — отметил Кухарук на встрече в Белоярском районе.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук прилетел с визитом в арктическую зону ХМАО, к которой относятся Белоярский и Березовский районы. Он встретился с управленческой командой и жителями.

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Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук пообещал провести проверку тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Белоярском районе. На высокие цены пожаловались жители во время его визита в муниципалитет. «Сегодня поднимали вопросы по тарифам на газ, на ЖКХ. Они звучат по нескольким муниципалитетам. Мы берем их в проработку, адресуем в Департамент по тарифной и ценовой политике: надо будет посмотреть по подходам в части ценообразования, установок и существующих мероприятий», — отметил Кухарук на встрече в Белоярском районе. Ранее URA.RU писало, что Кухарук прилетел с визитом в арктическую зону ХМАО, к которой относятся Белоярский и Березовский районы. Он встретился с управленческой командой и жителями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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