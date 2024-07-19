Кухарук пообещал провести аудит тарифов ЖКХ в арктической зоне ХМАО

Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук пообещал провести проверку тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Белоярском районе. На высокие цены пожаловались жители во время его визита в муниципалитет.
«Сегодня поднимали вопросы по тарифам на газ, на ЖКХ. Они звучат по нескольким муниципалитетам. Мы берем их в проработку, адресуем в Департамент по тарифной и ценовой политике: надо будет посмотреть по подходам в части ценообразования, установок и существующих мероприятий», — отметил Кухарук на встрече в Белоярском районе.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук прилетел с визитом в арктическую зону ХМАО, к которой относятся Белоярский и Березовский районы. Он встретился с управленческой командой и жителями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!