«Хор Турецкого» спел эксклюзивную песню про трубный завод в Каменск-Уральском

Музыкальный коллектив «Хор Турецкого» спел песню про Синарский трубный завод на праздновании Дня Металлурга в Каменск-Уральском (Свердловская область). Об этом сообщили в telegram-канале KU66.ru.
«Словно солнышко в зените в поднебесной бирюзе. Вот он, стоит знаменитый, легендарный СинТЗ. Наш Синарский — это сила, он промышленный гигант. И на рынке всей России ваш союзник и гарант», — поется в специальной композиции «Хора Турецкого».
Ранее URA.RU рассказывало, что Каменск-Уральский раньше всех отметит праздник металлургов. На площадь Ленинского Комсомола хор Михаила Турецкого привез как раз Синарский трубный завод, который принадлежит Трубной металлургической компании. 20 июля в городе Уральский алюминиевый завод (относится к «Русал») организует концерт группы «Город 312».
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