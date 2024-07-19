19 июля 2024

«Хор Турецкого» спел эксклюзивную песню про трубный завод в Каменск-Уральском

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Каменск-Уральский одним из первых начал отмечать День Металлурга
Каменск-Уральский одним из первых начал отмечать День Металлурга Фото:

Музыкальный коллектив «Хор Турецкого» спел песню про Синарский трубный завод на праздновании Дня Металлурга в Каменск-Уральском (Свердловская область). Об этом сообщили в telegram-канале KU66.ru.

«Словно солнышко в зените в поднебесной бирюзе. Вот он, стоит знаменитый, легендарный СинТЗ. Наш Синарский — это сила, он промышленный гигант. И на рынке всей России ваш союзник и гарант», — поется в специальной композиции «Хора Турецкого».

Ранее URA.RU рассказывало, что Каменск-Уральский раньше всех отметит праздник металлургов. На площадь Ленинского Комсомола хор Михаила Турецкого привез как раз Синарский трубный завод, который принадлежит Трубной металлургической компании. 20 июля в городе Уральский алюминиевый завод (относится к «Русал») организует концерт группы «Город 312».

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Музыкальный коллектив «Хор Турецкого» спел песню про Синарский трубный завод на праздновании Дня Металлурга в Каменск-Уральском (Свердловская область). Об этом сообщили в telegram-канале KU66.ru. «Словно солнышко в зените в поднебесной бирюзе. Вот он, стоит знаменитый, легендарный СинТЗ. Наш Синарский — это сила, он промышленный гигант. И на рынке всей России ваш союзник и гарант», — поется в специальной композиции «Хора Турецкого». Ранее URA.RU рассказывало, что Каменск-Уральский раньше всех отметит праздник металлургов. На площадь Ленинского Комсомола хор Михаила Турецкого привез как раз Синарский трубный завод, который принадлежит Трубной металлургической компании. 20 июля в городе Уральский алюминиевый завод (относится к «Русал») организует концерт группы «Город 312».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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