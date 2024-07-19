На поставляемые в РФ сладости из недружественных стран ввели пошлины

В России ввели повышенные таможенные ставки на ввоз кондитерских изделий и свинцовых аккумуляторов из стран, которые входят в перечень недружественных государств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Утвердить предлагаемые изменения. Они вносятся в ставки в отношении ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров (кондитерские изделия и свинцовые аккумуляторы — прим. URA.RU)», — заявлено в постановлении Мишустина, опубликованном на сайте правительства.
Теперь за ввоз желейных кондитерских изделий, фруктовой пасты, леденцовой карамели, тоффи и других аналогичных сладостей будет взиматься пошлина в размере 35% от их таможенной стоимости. То же самое коснется ряда аккумуляторов из недружественных стран.
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