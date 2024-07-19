19 июля 2024

На поставляемые в РФ сладости из недружественных стран ввели пошлины

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарубежные сладости обложили дополнительными пошлинами
Зарубежные сладости обложили дополнительными пошлинами Фото:

В России ввели повышенные таможенные ставки на ввоз кондитерских изделий и свинцовых аккумуляторов из стран, которые входят в перечень недружественных государств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Утвердить предлагаемые изменения. Они вносятся в ставки в отношении ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров (кондитерские изделия и свинцовые аккумуляторы — прим. URA.RU)», — заявлено в постановлении Мишустина, опубликованном на сайте правительства.

Теперь за ввоз желейных кондитерских изделий, фруктовой пасты, леденцовой карамели, тоффи и других аналогичных сладостей будет взиматься пошлина в размере 35% от их таможенной стоимости. То же самое коснется ряда аккумуляторов из недружественных стран.

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В России ввели повышенные таможенные ставки на ввоз кондитерских изделий и свинцовых аккумуляторов из стран, которые входят в перечень недружественных государств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Утвердить предлагаемые изменения. Они вносятся в ставки в отношении ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров (кондитерские изделия и свинцовые аккумуляторы — прим. URA.RU)», — заявлено в постановлении Мишустина, опубликованном на сайте правительства. Теперь за ввоз желейных кондитерских изделий, фруктовой пасты, леденцовой карамели, тоффи и других аналогичных сладостей будет взиматься пошлина в размере 35% от их таможенной стоимости. То же самое коснется ряда аккумуляторов из недружественных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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