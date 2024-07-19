Аксенов: почти 50 тысяч человек остались без света в Крыму

Жители Алушты столкнулись с массовым отключением электроэнергии. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что причиной стали аварии на двух трансформаторных подстанциях, в результате которых без света остались около 49 тысяч человек.
«В связи с повышенной нагрузкой произошла авария на двух трансформаторных подстанциях в Алуште. Без электроэнергии остались около 49 тысяч жителей», — написал Аксенов в своем telegram-канале.
Аксенов также добавил, что руководство «Крымэнерго» проинформирует общественность о ходе ремонтных работ в течение часа. Ремонтные бригады уже сформированы и обеспечены всем необходимым для скорейшего восстановления энергоснабжения.
Ранее глава местной администрации Галина Огнева сообщила об аварии на высоковольтных линиях, расположенных за пределами Алушты, в районе Ялты. По ее словам, весь алуштинский муниципалитет был обесточен.
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