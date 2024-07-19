Крымский город Алушта полностью обесточен из-за аварии

Из-за аварии город был обесточен
Курортный город Алушта в Крыму столкнулся с полным отключением электроэнергии. Причиной стала авария на высоковольтных линиях, расположенных за пределами города, в районе Ялты. Об этом сообщила глава местной администрации Галина Огнева.
«Обесточен весь алуштинский муниципалитет», — написала Огнева в своем telegram-канале. Согласно ее сообщению, ремонтные работы уже идут. Проблемы с электроэнергией возникли из-за аварии за Ялтой на высоковольтных линиях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.