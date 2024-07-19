19 июля 2024

Крымский город Алушта полностью обесточен из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии город был обесточен
Из-за аварии город был обесточен Фото:

Курортный город Алушта в Крыму столкнулся с полным отключением электроэнергии. Причиной стала авария на высоковольтных линиях, расположенных за пределами города, в районе Ялты. Об этом сообщила глава местной администрации Галина Огнева.

«Обесточен весь алуштинский муниципалитет», — написала Огнева в своем telegram-канале. Согласно ее сообщению, ремонтные работы уже идут. Проблемы с электроэнергией возникли из-за аварии за Ялтой на высоковольтных линиях.

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Курортный город Алушта в Крыму столкнулся с полным отключением электроэнергии. Причиной стала авария на высоковольтных линиях, расположенных за пределами города, в районе Ялты. Об этом сообщила глава местной администрации Галина Огнева. «Обесточен весь алуштинский муниципалитет», — написала Огнева в своем telegram-канале. Согласно ее сообщению, ремонтные работы уже идут. Проблемы с электроэнергией возникли из-за аварии за Ялтой на высоковольтных линиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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