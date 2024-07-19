Глава МИД Венгрии поиздевался над умственным развитием Борреля

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высмеял попытку верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля объявить бойкот Венгрии после визита премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай. По словам венгерского дипломата, инициация подобной акции протеста свидетельствует об "интеллекте на уровне детского сада" у главы дипломатии ЕС.
«Я не получал от господина верховного представителя письма такого содержания (с объявлением бойкота — прим. URA.RU) за последние дни и вообще никакого не получал. Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада, я сейчас зову своих друзей или ты зовешь», — высмеял Сийярто заявление Борреля на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсети Facebook* (запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ).
Ранее европейское издание Politico рассказало о готовящемся бойкоте Венгрии со стороны Евросоюза после визита Орбана в Россию и Китай. Так, по данным СМИ, Боррель собирается провести формальный саммит по иностранным делам в противовес официальному саммиту в Венгрии. Канцлер Австрии позднее не поддержал акцию протеста. По его словам, вместо бойкотирования, нужно противостоять попыткам Орбана действовать без согласования со странами ЕС, сообщает RT.
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