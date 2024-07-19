19 июля 2024

Глава МИД Венгрии поиздевался над умственным развитием Борреля

Сийярто счел детсадовским уровень мышления Борреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Сийярто выразил готовность отправить Боррелю детский совок для песка после его высказываний про Венгрию
Сийярто выразил готовность отправить Боррелю детский совок для песка после его высказываний про Венгрию Фото:

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высмеял попытку верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля объявить бойкот Венгрии после визита премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай. По словам венгерского дипломата, инициация подобной акции протеста свидетельствует об "интеллекте на уровне детского сада" у главы дипломатии ЕС. 

«Я не получал от господина верховного представителя письма такого содержания (с объявлением бойкота — прим. URA.RU) за последние дни и вообще никакого не получал. Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада, я сейчас зову своих друзей или ты зовешь», — высмеял Сийярто заявление Борреля на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсети Facebook* (запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ).

Ранее европейское издание Politico рассказало о готовящемся бойкоте Венгрии со стороны Евросоюза после визита Орбана в Россию и Китай. Так, по данным СМИ, Боррель собирается провести формальный саммит по иностранным делам в противовес официальному саммиту в Венгрии. Канцлер Австрии позднее не поддержал акцию протеста. По его словам, вместо бойкотирования, нужно противостоять попыткам Орбана действовать без согласования со странами ЕС, сообщает RT.

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высмеял попытку верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля объявить бойкот Венгрии после визита премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай. По словам венгерского дипломата, инициация подобной акции протеста свидетельствует об "интеллекте на уровне детского сада" у главы дипломатии ЕС.  «Я не получал от господина верховного представителя письма такого содержания (с объявлением бойкота — прим. URA.RU) за последние дни и вообще никакого не получал. Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада, я сейчас зову своих друзей или ты зовешь», — высмеял Сийярто заявление Борреля на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсети Facebook* (запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ). Ранее европейское издание Politico рассказало о готовящемся бойкоте Венгрии со стороны Евросоюза после визита Орбана в Россию и Китай. Так, по данным СМИ, Боррель собирается провести формальный саммит по иностранным делам в противовес официальному саммиту в Венгрии. Канцлер Австрии позднее не поддержал акцию протеста. По его словам, вместо бойкотирования, нужно противостоять попыткам Орбана действовать без согласования со странами ЕС, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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