19 июля 2024

В Екатеринбурге прошла вторая за неделю экстренная эвакуация ТЦ «Радуга Парк». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам прислали документ о возможной угрозе
Сотрудникам прислали документ о возможной угрозе Фото:

Второй раз за неделю в Екатеринбурге эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Радуга Парк». Об этом рассказал очевидец.

«В „Радуга Парке“ тревога, всех просят покинуть торговый центр. Также к нам попал документ о том, что накануне появилась угроза совершения террористического акта в ТЦ», — передает telegram-канал «Бандитский Центр» слова очевидца.

Ранее URA.RU писало об первой эвакуации торгового центра утром 17 июля. Посетители и работники были уведомлены по громкой связи.

Документ для сотрудников о возможной угрозе
Документ для сотрудников о возможной угрозе
Фото:

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Второй раз за неделю в Екатеринбурге эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Радуга Парк». Об этом рассказал очевидец. «В „Радуга Парке“ тревога, всех просят покинуть торговый центр. Также к нам попал документ о том, что накануне появилась угроза совершения террористического акта в ТЦ», — передает telegram-канал «Бандитский Центр» слова очевидца. Ранее URA.RU писало об первой эвакуации торгового центра утром 17 июля. Посетители и работники были уведомлены по громкой связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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