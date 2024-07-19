Сотрудникам прислали документ о возможной угрозе
Второй раз за неделю в Екатеринбурге эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Радуга Парк». Об этом рассказал очевидец.
«В „Радуга Парке“ тревога, всех просят покинуть торговый центр. Также к нам попал документ о том, что накануне появилась угроза совершения террористического акта в ТЦ», — передает telegram-канал «Бандитский Центр» слова очевидца.
Ранее URA.RU писало об первой эвакуации торгового центра утром 17 июля. Посетители и работники были уведомлены по громкой связи.
Документ для сотрудников о возможной угрозе
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