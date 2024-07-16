В ТЦ запустили объявление об эвакуации по громкой связи
В Екатеринбурге утром 17 июля эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Радуга Парк». Об этом рассказал очевидец.
«В „Радуга Парке“ эвакуируют посетителей. Объявление об этом запустили по громкой связи», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ от ведомства не поступил.
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