16 июля 2024

В Екатеринбурге экстренно эвакуировали ТЦ «Радуга Парк». Видео

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ТРЦ Радуга-парк. Екатеринбург , здание, трц радуга парк
В ТЦ запустили объявление об эвакуации по громкой связи Фото:

В Екатеринбурге утром 17 июля эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Радуга Парк». Об этом рассказал очевидец.

«В „Радуга Парке“ эвакуируют посетителей. Объявление об этом запустили по громкой связи», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ от ведомства не поступил.

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В Екатеринбурге утром 17 июля эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Радуга Парк». Об этом рассказал очевидец. «В „Радуга Парке“ эвакуируют посетителей. Объявление об этом запустили по громкой связи», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ от ведомства не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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