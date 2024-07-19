Кличко счел убийство Ирины Фарион покушением на демократию

Убийство бывшего депутата украинской Рады Ирины Фарион является провокацией и покушением на демократию. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Насилие — это не метод борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе. Убийство Фарион является провокацией и вызовом правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране», — написал Кличко в своем telegram-канале.
По мнению мэра, правоохранители должны расследовать все обстоятельства нападения на экс-депутата. Он добавил, что ход расследования и его результаты надо сделать открытыми для общества.
Ранее депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что Фарион скончалась после покушения. Эту информацию также подтвердил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
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