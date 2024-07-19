Трамп раскрыл детали его первой за много лет беседы с Зеленским

Экс-президент США Дональд Трамп переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Об этом сообщил сам американский политик в своей социальной сети Truth Social. Последний их разговор состоялся в 2021 году.
«Ранее сегодня у нас с Зеленским состоялся очень приятный телефонный разговор... Я благодарен [ему] за то, что он обратился ко мне, потому что я, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир во всем мире и положу конец конфликту, который унес так много жизней и опустошил бесчисленное множество невинных семей», — написал Трамп. Он выразил уверенность, что РФ и Украина смогут объединиться и договориться о сделке.
Также экс-президент США рассказал, что Зеленский осудил «чудовищное покушение» на него. Президент Украины ранее тоже подтвердил сообщения о прошедшем разговоре с Трампом.
Ранее американский канал CNN сообщил о готовящемся телефонном разговоре между Зеленским и Трампом. Отмечается, что звонок состоялся на фоне обеспокоенности в Европе политикой Трампа в отношении украинского конфликта, сообщает RT.
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