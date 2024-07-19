19 июля 2024

Зеленский анонсировал личную встречу с Трампом

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский также осудил покушение на Трампа во время митинга в Пенсильвании
Зеленский также осудил покушение на Трампа во время митинга в Пенсильвании Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский договорился с экс-президентом США Дональдом Трампом о личной встрече. На ней они обсудят, как построить мир справедливым и прочным.

«Мы договорились с Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно прочным», — сообщил украинский президент на своей странице в соцсети X. Также он пожелал Трампу сил и абсолютной безопасности в будущем.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Зеленского с Трампом. Американский политик первым подтвердил информацию о переговорах с украинским лидером. Трамп положительно оценил прошедшую беседу, сообщает RT.

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Украинский лидер Владимир Зеленский договорился с экс-президентом США Дональдом Трампом о личной встрече. На ней они обсудят, как построить мир справедливым и прочным. «Мы договорились с Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно прочным», — сообщил украинский президент на своей странице в соцсети X. Также он пожелал Трампу сил и абсолютной безопасности в будущем. Ранее стало известно о телефонном разговоре Зеленского с Трампом. Американский политик первым подтвердил информацию о переговорах с украинским лидером. Трамп положительно оценил прошедшую беседу, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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