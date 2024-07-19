В ХМАО депортировали рекордное количество мигрантов

Полиция ХМАО достигла рекордного показателя по депортации мигрантов. Количество депортированных людей в первом полугодии 2024 года в три раза превышает общее число всего 2023 года. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД России.
«За первые полгода депортировано уже 59 мигрантов. При этом за весь 2023 год всего 20 человек», — пишет NEFT, ссылаясь на свой источник.
При этом все депортированные — выходцы Средней Азии. Каждый из них как-либо нарушил закон и был отправлен на Родину по решению суда.
Недавно полицейские устроили в Сургуте рейд на нелегальных мигрантов. Силовики привлекли к административной ответственности почти 70 иностранцев.
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