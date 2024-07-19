19 июля 2024

В ХМАО депортировали рекордное количество мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО количество депортаций мигрантов в три раза превысило показатель 2023 года
В ХМАО количество депортаций мигрантов в три раза превысило показатель 2023 года Фото:

Полиция ХМАО достигла рекордного показателя по депортации мигрантов. Количество депортированных людей в первом полугодии 2024 года в три раза превышает общее число всего 2023 года. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД России.

«За первые полгода депортировано уже 59 мигрантов. При этом за весь 2023 год всего 20 человек», — пишет NEFT, ссылаясь на свой источник.

При этом все депортированные — выходцы Средней Азии. Каждый из них как-либо нарушил закон и был отправлен на Родину по решению суда.

Недавно полицейские устроили в Сургуте рейд на нелегальных мигрантов. Силовики привлекли к административной ответственности почти 70 иностранцев.

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Полиция ХМАО достигла рекордного показателя по депортации мигрантов. Количество депортированных людей в первом полугодии 2024 года в три раза превышает общее число всего 2023 года. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД России. «За первые полгода депортировано уже 59 мигрантов. При этом за весь 2023 год всего 20 человек», — пишет NEFT, ссылаясь на свой источник. При этом все депортированные — выходцы Средней Азии. Каждый из них как-либо нарушил закон и был отправлен на Родину по решению суда. Недавно полицейские устроили в Сургуте рейд на нелегальных мигрантов. Силовики привлекли к административной ответственности почти 70 иностранцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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