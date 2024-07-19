19 июля 2024

Врио главы ХМАО пообещал новые меры поддержки оленеводам

© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук упростит получение мер поддержки коренных малочисленных народов Севера
Руслан Кухарук упростит получение мер поддержки коренных малочисленных народов Севера Фото:

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук пообещал разработать новые меры поддержки для предприятий, занимающихся оленеводчеством. Об этом Кухарук рассказал во время встречи с представителями оленеводческих компаний в селе Казым (ХМАО). 

«Поддержал предложение директора Казымской оленеводческой компании Салавата Марсовича Байгузина о необходимости разработки новых региональных мер поддержки для предприятий, занимающихся оленеводчеством. Одно из предложенных решений — обеспечить гарантированное приобретение продукции оленеводов по рыночным ценам», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.

Врио главы ХМАО отметил, что эта мера позволит оленеводам заранее определять спрос. Также Руслан Кухарук пообещал упростить получение мер поддержки коренных малочисленных народов Севера и запустить спецпункты приема и хранения дикоросов, рыбы и оленины. 

Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора ХМАО проведет аудит тарифов ЖКХ в Белоярском районе. На высокие цены Руслану Кухаруку пожаловались местные жители во время его визита в муниципалитет. 

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Врио главы ХМАО Руслан Кухарук пообещал разработать новые меры поддержки для предприятий, занимающихся оленеводчеством. Об этом Кухарук рассказал во время встречи с представителями оленеводческих компаний в селе Казым (ХМАО).  «Поддержал предложение директора Казымской оленеводческой компании Салавата Марсовича Байгузина о необходимости разработки новых региональных мер поддержки для предприятий, занимающихся оленеводчеством. Одно из предложенных решений — обеспечить гарантированное приобретение продукции оленеводов по рыночным ценам», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. Врио главы ХМАО отметил, что эта мера позволит оленеводам заранее определять спрос. Также Руслан Кухарук пообещал упростить получение мер поддержки коренных малочисленных народов Севера и запустить спецпункты приема и хранения дикоросов, рыбы и оленины.  Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора ХМАО проведет аудит тарифов ЖКХ в Белоярском районе. На высокие цены Руслану Кухаруку пожаловались местные жители во время его визита в муниципалитет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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