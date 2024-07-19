Врио главы ХМАО пообещал новые меры поддержки оленеводам

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук пообещал разработать новые меры поддержки для предприятий, занимающихся оленеводчеством. Об этом Кухарук рассказал во время встречи с представителями оленеводческих компаний в селе Казым (ХМАО).
«Поддержал предложение директора Казымской оленеводческой компании Салавата Марсовича Байгузина о необходимости разработки новых региональных мер поддержки для предприятий, занимающихся оленеводчеством. Одно из предложенных решений — обеспечить гарантированное приобретение продукции оленеводов по рыночным ценам», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Врио главы ХМАО отметил, что эта мера позволит оленеводам заранее определять спрос. Также Руслан Кухарук пообещал упростить получение мер поддержки коренных малочисленных народов Севера и запустить спецпункты приема и хранения дикоросов, рыбы и оленины.
Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора ХМАО проведет аудит тарифов ЖКХ в Белоярском районе. На высокие цены Руслану Кухаруку пожаловались местные жители во время его визита в муниципалитет.
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