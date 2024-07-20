Роскосмос придумал эмблему для экипажа корабля «Союз МС-26». Скрин

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Встреча космонавтов с екатеринбургскими студентами в ДИВСе. Екатеринбург, роскосмос
На эмблеме будут изображены страны-участницы полета, а также фамилии членов экипажа, передает «Роскосмос». Фото:

В сентябре этого года произойдет запуск космического корабля «Союз МС-26». Госкорпорация «Роскосмос» представила эмблему для экипажа корабля в своем telegram-канале.

«На эмблему нанесены фамилии, а также государственные флаги стран-участниц полета: России и США. В центре — три золотистые человеческие фигуры на фоне космоса, олицетворяющие собой членов экипажа в образе „космических бурлаков“ — позывной миссии, тянущих за собой космический корабль», — пишет канал.

Отмечается, что идея заключалась в том, чтобы показать командный дух экипажа и готовность к преодолению любых трудностей. Международная космическая станция олицетворяет цель миссии, а голубая Земля — территорию России.

Запуск корабля намечается на 11 сентября 2024 года. Орбита МКС для запуска была скорректирована 30 июня.

Фото:

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В сентябре этого года произойдет запуск космического корабля «Союз МС-26». Госкорпорация «Роскосмос» представила эмблему для экипажа корабля в своем telegram-канале. «На эмблему нанесены фамилии, а также государственные флаги стран-участниц полета: России и США. В центре — три золотистые человеческие фигуры на фоне космоса, олицетворяющие собой членов экипажа в образе „космических бурлаков“ — позывной миссии, тянущих за собой космический корабль», — пишет канал. Отмечается, что идея заключалась в том, чтобы показать командный дух экипажа и готовность к преодолению любых трудностей. Международная космическая станция олицетворяет цель миссии, а голубая Земля — территорию России. Запуск корабля намечается на 11 сентября 2024 года. Орбита МКС для запуска была скорректирована 30 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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