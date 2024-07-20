Общество Роскосмос придумал эмблему для экипажа корабля «Союз МС-26». Скрин 20 июля 2024 в 16:18 Размер текста - 17 + На эмблеме будут изображены страны-участницы полета, а также фамилии членов экипажа, передает «Роскосмос». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сентябре этого года произойдет запуск космического корабля «Союз МС-26». Госкорпорация «Роскосмос» представила эмблему для экипажа корабля в своем telegram-канале. «На эмблему нанесены фамилии, а также государственные флаги стран-участниц полета: России и США. В центре — три золотистые человеческие фигуры на фоне космоса, олицетворяющие собой членов экипажа в образе „космических бурлаков“ — позывной миссии, тянущих за собой космический корабль», — пишет канал. Отмечается, что идея заключалась в том, чтобы показать командный дух экипажа и готовность к преодолению любых трудностей. Международная космическая станция олицетворяет цель миссии, а голубая Земля — территорию России. Запуск корабля намечается на 11 сентября 2024 года. Орбита МКС для запуска была скорректирована 30 июня. Фото: telegram-канал «Госкорпорация „Роскосмос“», https://t.me/roscosmos_gk/14246 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В сентябре этого года произойдет запуск космического корабля «Союз МС-26». Госкорпорация «Роскосмос» представила эмблему для экипажа корабля в своем telegram-канале. «На эмблему нанесены фамилии, а также государственные флаги стран-участниц полета: России и США. В центре — три золотистые человеческие фигуры на фоне космоса, олицетворяющие собой членов экипажа в образе „космических бурлаков“ — позывной миссии, тянущих за собой космический корабль», — пишет канал. Отмечается, что идея заключалась в том, чтобы показать командный дух экипажа и готовность к преодолению любых трудностей. Международная космическая станция олицетворяет цель миссии, а голубая Земля — территорию России. Запуск корабля намечается на 11 сентября 2024 года. Орбита МКС для запуска была скорректирована 30 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям