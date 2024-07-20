Губернатор Краснодарского края ответил жителям, перекрывшим улицы

Губернатор Кондратьев: для отключения электричества есть объективные причины
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Кондратьев сообщил, что причиной отключения света в Краснодарском крае является нехватка существующих мощностей Фото:

Отключение электричества в Краснодарском крае по три раза в неделю на 12-15 часов в сутки происходит из-за нехватки электромощностей и работы Ростовской АЭС. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок, но есть и фактор, на который регион не может повлиять, — подача электроэнергии в край зависит, в том числе от работы Ростовской АЭС», — заявил Кондратьев в своем telegram-канале. Он добавил, что постоянно находится на связи энергетиками, а аварийные бригады устраняют те поломки, которые возможно. Самая сложная ситуация происходит на улице Россинского, там находится мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава города ранее заявил, что отключение электричества происходит из-за того, что электроподстанции не выдерживают, ответственность за это лежит на Минэнерго. Он добавил, что будет находиться с местными жителями, пока не включат свет, также мэр распорядился, чтобы людям привезли воду. На данный момент местные перекрыли улицу краеведа Соловьева, добиваясь включения электричества.

Коммунальщики также временно пытаются решить проблему с перебоями. Они используют запасные трансформаторы, но это приносит только кратковременны эффект. Местные жители сообщили, что их изначально не предупреждали о плановых работах, а их попытки связаться с Краснодарэнерго не увенчались успехом.

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Отключение электричества в Краснодарском крае по три раза в неделю на 12-15 часов в сутки происходит из-за нехватки электромощностей и работы Ростовской АЭС. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок, но есть и фактор, на который регион не может повлиять, — подача электроэнергии в край зависит, в том числе от работы Ростовской АЭС», — заявил Кондратьев в своем telegram-канале. Он добавил, что постоянно находится на связи энергетиками, а аварийные бригады устраняют те поломки, которые возможно. Самая сложная ситуация происходит на улице Россинского, там находится мэр Краснодара Евгений Наумов. Глава города ранее заявил, что отключение электричества происходит из-за того, что электроподстанции не выдерживают, ответственность за это лежит на Минэнерго. Он добавил, что будет находиться с местными жителями, пока не включат свет, также мэр распорядился, чтобы людям привезли воду. На данный момент местные перекрыли улицу краеведа Соловьева, добиваясь включения электричества. Коммунальщики также временно пытаются решить проблему с перебоями. Они используют запасные трансформаторы, но это приносит только кратковременны эффект. Местные жители сообщили, что их изначально не предупреждали о плановых работах, а их попытки связаться с Краснодарэнерго не увенчались успехом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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