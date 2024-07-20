Baza: жители Краснодара перекрыли улицы из-за отключений электричества. Видео

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В Краснодаре отключили свет, предположительно, из-за дефицита мощности и перегрузки сетей, пишет Baza Фото:

В Краснодаре жители микрорайона Россинского перекрыли улицу краеведа Соловьева в связи с отключением света в течение последнего месяца. Перебои с электричеством происходят три раза в неделю по 12-15 часов в сутки. На данный момент официальных комментариев от властей региона не поступило, пишет telegram-канал Baza.

«В Краснодаре люди перекрыли улицу из-за отключений света. Перебои с электроэнергией в микрорайоне идут уже месяц», — пишет telegram-канал. Сначала у жителей микрорайона Россинского отключения света происходили раз в неделю, но ситуация ухудшилась до трех раз в неделю, и теперь в домах, включая многоэтажки на 540 квартир, свет отсутствует до 12-15 часов в сутки.

Ситуация усугубляется экстремальной жарой в городе, где температура воздуха достигает 39 градусов. Коммунальные службы пытаются решить проблему, подключая запасной трансформатор. В связи с этим кратковременно появляется свет и вода. Местные отмечают, что о плановых работах их не предупреждали, а попытки связаться с Краснодарэнерго и вызвать аварийную службу остаются без ответа.

Измученные проблемами с электроснабжением жители перекрыли улицу краеведа Соловьева, требуя восстановления электроснабжения. На место прибыла полиция, однако официальные комментарии от властей пока не поступали.

Также в ЕДДС кубанской столицы сообщали об отключении света в Прикубанском округе Краснодара. Причиной стало повреждение ЛЭП, в связи с чем из строя вышли 20 подстанций. Без электричества остались жители ряда улиц в районе ТЦ «Красная площадь», в том числе Дзержинского, Пригородной и Яхонтовой, пишет MK.RU.

URA.RU направило запрос администрацию Краснодарского края. На момент публикации материала ответа не поступило.

Проблемы с электричеством этим летом затронули не только Краснодар, но и другие города на юге России. Это связывают с дефицитом мощности и перегрузкой сетей из-за повышенного потребления энергии в жаркую погоду. Так, глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о введении графика временного отключения электроэнергии для города и прилегающих поселков. Отключение коснулось потребителей не только в самом Пятигорске, но и в поселках Горячеводский, Свободы, а также селе Винсады, передает RT.

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В Краснодаре жители микрорайона Россинского перекрыли улицу краеведа Соловьева в связи с отключением света в течение последнего месяца. Перебои с электричеством происходят три раза в неделю по 12-15 часов в сутки. На данный момент официальных комментариев от властей региона не поступило, пишет telegram-канал Baza. «В Краснодаре люди перекрыли улицу из-за отключений света. Перебои с электроэнергией в микрорайоне идут уже месяц», — пишет telegram-канал. Сначала у жителей микрорайона Россинского отключения света происходили раз в неделю, но ситуация ухудшилась до трех раз в неделю, и теперь в домах, включая многоэтажки на 540 квартир, свет отсутствует до 12-15 часов в сутки. Ситуация усугубляется экстремальной жарой в городе, где температура воздуха достигает 39 градусов. Коммунальные службы пытаются решить проблему, подключая запасной трансформатор. В связи с этим кратковременно появляется свет и вода. Местные отмечают, что о плановых работах их не предупреждали, а попытки связаться с Краснодарэнерго и вызвать аварийную службу остаются без ответа. Измученные проблемами с электроснабжением жители перекрыли улицу краеведа Соловьева, требуя восстановления электроснабжения. На место прибыла полиция, однако официальные комментарии от властей пока не поступали. Также в ЕДДС кубанской столицы сообщали об отключении света в Прикубанском округе Краснодара. Причиной стало повреждение ЛЭП, в связи с чем из строя вышли 20 подстанций. Без электричества остались жители ряда улиц в районе ТЦ «Красная площадь», в том числе Дзержинского, Пригородной и Яхонтовой, пишет MK.RU. URA.RU направило запрос администрацию Краснодарского края. На момент публикации материала ответа не поступило. Проблемы с электричеством этим летом затронули не только Краснодар, но и другие города на юге России. Это связывают с дефицитом мощности и перегрузкой сетей из-за повышенного потребления энергии в жаркую погоду. Так, глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о введении графика временного отключения электроэнергии для города и прилегающих поселков. Отключение коснулось потребителей не только в самом Пятигорске, но и в поселках Горячеводский, Свободы, а также селе Винсады, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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