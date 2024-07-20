К протестующим из-за отключений света краснодарцам приехал мэр города

20 июля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Евгений Наумов заявил, что не уедет от жителей микрорайона Россинского, пока у них не включат свет Фото: Администрация и городская Дума Краснодара На улицу краеведа Соловьева в микрорайоне Россинский, которую перекрыли местные жители в Краснодаре, приехал мэр города Евгений Наумов. Люди протестуют из-за отключений света, которые в последний месяц происходят по три раза в неделю на 12-15 часов. На это глава города ответил, что причина перебоев заключается в проблемах на АЭС. «Атомные электроподстанции не выдерживают, из-за чего по всему городу у нас есть отключение света, которое Минэнерго отключают. Поэтому сейчас работы ведутся, тянется новый кабель, воду подвезли. <…> Я отсюда не уеду, пока не дадут электроснабжение, буду здесь с вами», — заявил Наумов. Его слова передает telegram-канал «Краснодар Новости». Жители во время встречи с Наумовым выразили свои требования, включая обеспечение горячего питания для их детей и водоснабжения. Они подчеркивают крайнюю необходимость решения проблемы, потому что также существует фактор, связанный с высокими температурами воздуха до 39 градусов в регионе и отсутствием основных удобств, передает telegram-канал «Осторожно, новости». Коммунальные службы пытаются временно решить проблему, используя запасные трансформаторы, однако это обеспечивает лишь кратковременный эффект. Ранее жители указывали на нехватку информации о плановых работах и отсутствие должного реагирования со стороны энергетических служб и аварийных команд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На улицу краеведа Соловьева в микрорайоне Россинский, которую перекрыли местные жители в Краснодаре, приехал мэр города Евгений Наумов. Люди протестуют из-за отключений света, которые в последний месяц происходят по три раза в неделю на 12-15 часов. На это глава города ответил, что причина перебоев заключается в проблемах на АЭС. «Атомные электроподстанции не выдерживают, из-за чего по всему городу у нас есть отключение света, которое Минэнерго отключают. Поэтому сейчас работы ведутся, тянется новый кабель, воду подвезли. <…> Я отсюда не уеду, пока не дадут электроснабжение, буду здесь с вами», — заявил Наумов. Его слова передает telegram-канал «Краснодар Новости». Жители во время встречи с Наумовым выразили свои требования, включая обеспечение горячего питания для их детей и водоснабжения. Они подчеркивают крайнюю необходимость решения проблемы, потому что также существует фактор, связанный с высокими температурами воздуха до 39 градусов в регионе и отсутствием основных удобств, передает telegram-канал «Осторожно, новости». Коммунальные службы пытаются временно решить проблему, используя запасные трансформаторы, однако это обеспечивает лишь кратковременный эффект. Ранее жители указывали на нехватку информации о плановых работах и отсутствие должного реагирования со стороны энергетических служб и аварийных команд.