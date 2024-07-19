19 июля 2024

Кухарук объявил о новой рабочей поездке по ХМАО

Врио губернатора ХМАО Кухарук приедет в Нижневартовский район
© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается, что в рабочей поездке врио губернатора ХМАО встретится с главой Томской области Владимиром Мазуром
Ожидается, что в рабочей поездке врио губернатора ХМАО встретится с главой Томской области Владимиром Мазуром Фото:

Врио губернатора ХМАО объявил о новой рабочей поездке. Он отправится в Нижневартовский район. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях. 

«21 июля, место встречи — Нижневартовский район. Задачи не меняются: максимально погрузиться в повестку муниципалитета, разобрать ваши вопросы и предложения», — написал Кухарук в своем telegram-канале. 

Врио губернатора ХМАО также обратился к жителям и попросил их написать в комментариях, на какие темы и проблемы обратить внимание в первую очередь. Также Кухарук рассказал, что внимательно изучает все комментарии и пообещал, что все обращения будут приняты в работу. 

Ожидается, что во время поездки в Нижневартовский район Кухарук встретится с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. Они обсудят совместные проекты регионов в сфере здравоохранения и дорожно-транспортной сети. Врио главы ХМАО оценит благоустройство набережной в Излучинске, пообщается с местными чиновниками и депутатами, а также проведет встречу с жителями района.

Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук пообещал разработать новые меры поддержки для оленеводов ХМАО. Об этом он рассказал во время встречи с представителями оленеводческих компаний.

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Врио губернатора ХМАО объявил о новой рабочей поездке. Он отправится в Нижневартовский район. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.  «21 июля, место встречи — Нижневартовский район. Задачи не меняются: максимально погрузиться в повестку муниципалитета, разобрать ваши вопросы и предложения», — написал Кухарук в своем telegram-канале.  Врио губернатора ХМАО также обратился к жителям и попросил их написать в комментариях, на какие темы и проблемы обратить внимание в первую очередь. Также Кухарук рассказал, что внимательно изучает все комментарии и пообещал, что все обращения будут приняты в работу.  Ожидается, что во время поездки в Нижневартовский район Кухарук встретится с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. Они обсудят совместные проекты регионов в сфере здравоохранения и дорожно-транспортной сети. Врио главы ХМАО оценит благоустройство набережной в Излучинске, пообщается с местными чиновниками и депутатами, а также проведет встречу с жителями района. Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук пообещал разработать новые меры поддержки для оленеводов ХМАО. Об этом он рассказал во время встречи с представителями оленеводческих компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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