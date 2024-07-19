19 июля 2024

Будущая неделя в Челябинске обещает быть прохладной и дождливой. Скрин

В Челябинске ожидаются дожди и похолодание
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинск вместе с похолоданием вернутся дожди Фото:

С понедельника, 22 июля, в Челябинске установится прохладная дождливая погода — максимальная дневная температура будет составлять 20 градусов тепла, а ночная в среднем — 12 градусов. Такой долговременный прогноз представили синоптики сайта «Гисметео».

«Температура начнет понижаться сразу после воскресенья, 21 июля. Дожди на следующей неделе ожидаются каждый день, за исключением среды, 24 июля. Причем местами сильные», — рассказали синоптики.

Ночью температура станет опускаться до 12 градусов тепла. Порывы ветра при этом будут до 11 метров в секунду.

Ранее URA.RU рассказало, какая погода будет в городах Челябинской области на День металлурга. Так, в воскресенье, 21 июля, в регионе ожидается усиление дождей и похолодание.

Следующая неделя не порадует челябинцев теплыми днями
Следующая неделя не порадует челябинцев теплыми днями

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С понедельника, 22 июля, в Челябинске установится прохладная дождливая погода — максимальная дневная температура будет составлять 20 градусов тепла, а ночная в среднем — 12 градусов. Такой долговременный прогноз представили синоптики сайта «Гисметео». «Температура начнет понижаться сразу после воскресенья, 21 июля. Дожди на следующей неделе ожидаются каждый день, за исключением среды, 24 июля. Причем местами сильные», — рассказали синоптики. Ночью температура станет опускаться до 12 градусов тепла. Порывы ветра при этом будут до 11 метров в секунду. Ранее URA.RU рассказало, какая погода будет в городах Челябинской области на День металлурга. Так, в воскресенье, 21 июля, в регионе ожидается усиление дождей и похолодание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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