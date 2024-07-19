С понедельника, 22 июля, в Челябинске установится прохладная дождливая погода — максимальная дневная температура будет составлять 20 градусов тепла, а ночная в среднем — 12 градусов. Такой долговременный прогноз представили синоптики сайта «Гисметео».
«Температура начнет понижаться сразу после воскресенья, 21 июля. Дожди на следующей неделе ожидаются каждый день, за исключением среды, 24 июля. Причем местами сильные», — рассказали синоптики.
Ночью температура станет опускаться до 12 градусов тепла. Порывы ветра при этом будут до 11 метров в секунду.
Ранее URA.RU рассказало, какая погода будет в городах Челябинской области на День металлурга. Так, в воскресенье, 21 июля, в регионе ожидается усиление дождей и похолодание.
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