Будущая неделя в Челябинске обещает быть прохладной и дождливой. Скрин

В Челябинске ожидаются дожди и похолодание

20 июля 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

В Челябинск вместе с похолоданием вернутся дожди Фото: Илья Московец © URA.RU С понедельника, 22 июля, в Челябинске установится прохладная дождливая погода — максимальная дневная температура будет составлять 20 градусов тепла, а ночная в среднем — 12 градусов. Такой долговременный прогноз представили синоптики сайта «Гисметео». «Температура начнет понижаться сразу после воскресенья, 21 июля. Дожди на следующей неделе ожидаются каждый день, за исключением среды, 24 июля. Причем местами сильные», — рассказали синоптики. Ночью температура станет опускаться до 12 градусов тепла. Порывы ветра при этом будут до 11 метров в секунду. Ранее URA.RU рассказало, какая погода будет в городах Челябинской области на День металлурга. Так, в воскресенье, 21 июля, в регионе ожидается усиление дождей и похолодание. Следующая неделя не порадует челябинцев теплыми днями Скрин сайта «Гисметео». https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/10-days/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С понедельника, 22 июля, в Челябинске установится прохладная дождливая погода — максимальная дневная температура будет составлять 20 градусов тепла, а ночная в среднем — 12 градусов. Такой долговременный прогноз представили синоптики сайта «Гисметео». «Температура начнет понижаться сразу после воскресенья, 21 июля. Дожди на следующей неделе ожидаются каждый день, за исключением среды, 24 июля. Причем местами сильные», — рассказали синоптики. Ночью температура станет опускаться до 12 градусов тепла. Порывы ветра при этом будут до 11 метров в секунду. Ранее URA.RU рассказало, какая погода будет в городах Челябинской области на День металлурга. Так, в воскресенье, 21 июля, в регионе ожидается усиление дождей и похолодание.