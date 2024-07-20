20 июля 2024

МОК допустил изменение состава спортсменов из России на Олимпиаде-2024

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Некоторые олимпийские спортсмены уже приехали во Францию
Некоторые олимпийские спортсмены уже приехали во Францию Фото:

Количество российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду-2024 в Париже, может быть пересмотрено. Об этом сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.

«В Играх участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в десяти разных видах спорта. Возможны изменения, но мы ожидаем примерно это количество», — сказал Макконнелл, его слова приводит РИА Новости.

Директор также поприветствовал прибывших нейтральных атлетов. По его словам, они уже заезжают в Олимпийскую деревню, где их очень рады видеть.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа, и российские спортсмены будут участвовать в нейтральном статусе. Они должны соответствовать строгим критериям, установленным специальной комиссией МОК. Нейтральным атлетам разрешено использовать специальный флаг и гимн, но они не могут участвовать в параде на церемонии открытия, а их медали не будут засчитаны в общий зачет страны.

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Количество российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду-2024 в Париже, может быть пересмотрено. Об этом сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл. «В Играх участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в десяти разных видах спорта. Возможны изменения, но мы ожидаем примерно это количество», — сказал Макконнелл, его слова приводит РИА Новости. Директор также поприветствовал прибывших нейтральных атлетов. По его словам, они уже заезжают в Олимпийскую деревню, где их очень рады видеть. Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа, и российские спортсмены будут участвовать в нейтральном статусе. Они должны соответствовать строгим критериям, установленным специальной комиссией МОК. Нейтральным атлетам разрешено использовать специальный флаг и гимн, но они не могут участвовать в параде на церемонии открытия, а их медали не будут засчитаны в общий зачет страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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