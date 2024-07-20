МОК допустил изменение состава спортсменов из России на Олимпиаде-2024

Количество российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду-2024 в Париже, может быть пересмотрено. Об этом сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.
«В Играх участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в десяти разных видах спорта. Возможны изменения, но мы ожидаем примерно это количество», — сказал Макконнелл, его слова приводит РИА Новости.
Директор также поприветствовал прибывших нейтральных атлетов. По его словам, они уже заезжают в Олимпийскую деревню, где их очень рады видеть.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа, и российские спортсмены будут участвовать в нейтральном статусе. Они должны соответствовать строгим критериям, установленным специальной комиссией МОК. Нейтральным атлетам разрешено использовать специальный флаг и гимн, но они не могут участвовать в параде на церемонии открытия, а их медали не будут засчитаны в общий зачет страны.
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