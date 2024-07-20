В водоемах ХМАО найдены кишечная палочка и опасные бактерии

В водоемах ХМАО обнаружены кишечная палочка, общие колиформные бактерии и энтерококки. Из всех проб воды, взятых в Югре, соответствуют показателям безопасности только 38,8%, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
«Уже исследовано 127 проб воды из водоемов на санитарно-химические показатели безопасности, из них 79 (62,2%) проб не соответствовали гигиеническим нормативам… Общие колиформные бактерии — 134 пробы, 5 из которых не соответствуют гигиеническому нормативу (Когалым — 2, Мегион — 2, Радужный — 1), E.Coli (кишечная палочка — прим. URA.RU) — 121 проба, не соответствующих проб 3 (2,5%) (Мегион), энтерококки — 126 проб, 22(17,4%) из которых не соответствовали гигиеническим нормативам (Когалым — 5, Сургут — 5, Нижневартовск — 1, Мегион — 4, Сургутский район — 7)», — написано на сайте ведомства.
Больше всего несоответствий нормам выявлено в Сургутском районе (20), Сургуте (16) и Нефтеюганске (15). Меньше всего — по одному — в Лангепасе, Нягани, Белоярском и Октябрьском районе.
Сейчас заключения о соответствии санитарному законодательству и возможности использования водных объектов имеются только в Белоярском, Когалыме, Нефтеюганском и Советском районах. В остальных муниципалитетах пока нет водоемов пригодных для купания.
Ранее URA.RU сообщало, что на несанкционированных пляжах ХМАО югорчане рискуют заразиться вирусным гепатитом А, энтеровирусом, церкариозом или подцепить паразитов. Теплая погода и высокая влажность способствуют длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, массовому выплоду насекомых и гельминтов.
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