В ХМАО установили наивысший класс пожарной опасности

С 20 по 24 июля в ХМАО установлена чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В период с 20 по 24 июля местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре сохранится опасное явление: чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости)», — написано на сайте. МЧС сообщает, что наиболее подвержен риску Радужный.
По информации на 20 июля в регионе горело 1743,27 гектара леса. Почти все действующие очаги являлись труднодоступными и тушились вручную. Для помощи югорским огнеборцам, из Свердловской области из направили 21 авиапожарного.
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