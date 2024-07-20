20 июля 2024
19 июля 2024

В ХМАО установили наивысший класс пожарной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Радужный наиболее подвержен риску пожарной опасности
Радужный наиболее подвержен риску пожарной опасности Фото:

С 20 по 24 июля в ХМАО установлена чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В период с 20 по 24 июля местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре сохранится опасное явление: чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости)», — написано на сайте. МЧС сообщает, что наиболее подвержен риску Радужный.

По информации на 20 июля в регионе горело 1743,27 гектара леса. Почти все действующие очаги являлись труднодоступными и тушились вручную. Для помощи югорским огнеборцам, из Свердловской области из направили 21 авиапожарного.

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С 20 по 24 июля в ХМАО установлена чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В период с 20 по 24 июля местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре сохранится опасное явление: чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости)», — написано на сайте. МЧС сообщает, что наиболее подвержен риску Радужный. По информации на 20 июля в регионе горело 1743,27 гектара леса. Почти все действующие очаги являлись труднодоступными и тушились вручную. Для помощи югорским огнеборцам, из Свердловской области из направили 21 авиапожарного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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