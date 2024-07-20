Авиапожарные из Екатеринбурга помогут тушить леса в ХМАО. Видео

Свердловская область отправила авиапожарных помочь в тушении лесов ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас на территории региона горит более полутора тысяч гектаров леса
Сейчас на территории региона горит более полутора тысяч гектаров леса Фото:

В ХМАО направили 21 авиапожарного из Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона. 

«Помимо внутрирегионального маневрирования в автономный округ дополнительно к уже работающим здесь 24 огнеборцам из Тюменской области направлены 21 авиапожарный из Свердловской области», — рассказали в telegram-канале департамента.

Прибывшие огнеборцы будут работать в Советском районе. В депнедра также отметили, что на 9:00 20 июля в ХМАО горит 1743,27 га леса. Почти все действующие очаги являются труднодоступными и тушатся вручную.

Ранее URA.RU сообщало, что для усиления дружины огнеборцев в Нягань (ХМАО) приехали десантники-пожарные из Тюмени. Помогать тушить лесные пожары в Югре будут 24 сотрудника тюменских авиаотделений.

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В ХМАО направили 21 авиапожарного из Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.  «Помимо внутрирегионального маневрирования в автономный округ дополнительно к уже работающим здесь 24 огнеборцам из Тюменской области направлены 21 авиапожарный из Свердловской области», — рассказали в telegram-канале департамента. Прибывшие огнеборцы будут работать в Советском районе. В депнедра также отметили, что на 9:00 20 июля в ХМАО горит 1743,27 га леса. Почти все действующие очаги являются труднодоступными и тушатся вручную. Ранее URA.RU сообщало, что для усиления дружины огнеборцев в Нягань (ХМАО) приехали десантники-пожарные из Тюмени. Помогать тушить лесные пожары в Югре будут 24 сотрудника тюменских авиаотделений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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