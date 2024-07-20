В ХМАО направили 21 авиапожарного из Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.
«Помимо внутрирегионального маневрирования в автономный округ дополнительно к уже работающим здесь 24 огнеборцам из Тюменской области направлены 21 авиапожарный из Свердловской области», — рассказали в telegram-канале департамента.
Прибывшие огнеборцы будут работать в Советском районе. В депнедра также отметили, что на 9:00 20 июля в ХМАО горит 1743,27 га леса. Почти все действующие очаги являются труднодоступными и тушатся вручную.
Ранее URA.RU сообщало, что для усиления дружины огнеборцев в Нягань (ХМАО) приехали десантники-пожарные из Тюмени. Помогать тушить лесные пожары в Югре будут 24 сотрудника тюменских авиаотделений.
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