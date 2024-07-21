Найдены новые доказательства причастности экс-зама Шойгу к получению взятки

21 июля 2024 в 08:19 Размер текста - 17 +

Следствие представило новые доказательства по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, включая данные из налоговой службы, договоры на выполнение подрядных и субподрядных работ и госконтракты. Об этом стало известно из официальных судебных документов. «В ходатайстве, представленном в суд, следователем указано, что причастность к инкриминируемому ему преступлению подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств, в том числе… государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов», — написано в документе. Сведения есть в распоряжении РИА Новости. Тимур Иванов был обвинен в получении взяток на сумму около одного миллиарда рублей. Эту информацию подтвердил адвокат Мурад Мусаев, который также сообщил, что его подзащитный отрицает свою вину. Бывший замминистра обороны был задержан в апреле этого года. Недавно Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве, продолжая настаивать на своей невиновности, пишет «Царьград».