Найдены новые доказательства причастности экс-зама Шойгу к получению взятки

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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Тимур Иванов обвиняется в получении взяток на сумму более одного миллиарда рублей Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Следствие представило новые доказательства по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, включая данные из налоговой службы, договоры на выполнение подрядных и субподрядных работ и госконтракты. Об этом стало известно из официальных судебных документов.

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«В ходатайстве, представленном в суд, следователем указано, что причастность к инкриминируемому ему преступлению подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств, в том числе… государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов», — написано в документе. Сведения есть в распоряжении РИА Новости.

Тимур Иванов был обвинен в получении взяток на сумму около одного миллиарда рублей. Эту информацию подтвердил адвокат Мурад Мусаев, который также сообщил, что его подзащитный отрицает свою вину.

Бывший замминистра обороны был задержан в апреле этого года. Недавно Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве, продолжая настаивать на своей невиновности, пишет «Царьград».

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Следствие представило новые доказательства по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, включая данные из налоговой службы, договоры на выполнение подрядных и субподрядных работ и госконтракты. Об этом стало известно из официальных судебных документов. «В ходатайстве, представленном в суд, следователем указано, что причастность к инкриминируемому ему преступлению подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств, в том числе… государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов», — написано в документе. Сведения есть в распоряжении РИА Новости. Тимур Иванов был обвинен в получении взяток на сумму около одного миллиарда рублей. Эту информацию подтвердил адвокат Мурад Мусаев, который также сообщил, что его подзащитный отрицает свою вину. Бывший замминистра обороны был задержан в апреле этого года. Недавно Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве, продолжая настаивать на своей невиновности, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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