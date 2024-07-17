Экс-замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

Правоохранители раскрыли новые детали по делу Тимура Иванова
новость из сюжетаЗамглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке
Обвиняемый в получении крупной взятки бывший замминистра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием. Об этом сообщили правоохранительные органы.
«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве», — передает ТАСС, ссылаясь на собеседника. Он уточнил, что Иванов настаивает на своей невиновности. Адвокаты обвиняемого отказались от комментариев, объяснив это неразглашением тайны.
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