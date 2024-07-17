17 июля 2024

Экс-замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

© Служба новостей «URA.RU»
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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Правоохранители раскрыли новые детали по делу Тимура Иванова Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Обвиняемый в получении крупной взятки бывший замминистра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием. Об этом сообщили правоохранительные органы.

«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве», — передает ТАСС, ссылаясь на собеседника. Он уточнил, что Иванов настаивает на своей невиновности. Адвокаты обвиняемого отказались от комментариев, объяснив это неразглашением тайны.

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Обвиняемый в получении крупной взятки бывший замминистра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве», — передает ТАСС, ссылаясь на собеседника. Он уточнил, что Иванов настаивает на своей невиновности. Адвокаты обвиняемого отказались от комментариев, объяснив это неразглашением тайны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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