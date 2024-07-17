Экс-замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

18 июля 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Правоохранители раскрыли новые детали по делу Тимура Иванова Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Обвиняемый в получении крупной взятки бывший замминистра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве», — передает ТАСС, ссылаясь на собеседника. Он уточнил, что Иванов настаивает на своей невиновности. Адвокаты обвиняемого отказались от комментариев, объяснив это неразглашением тайны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемый в получении крупной взятки бывший замминистра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве», — передает ТАСС, ссылаясь на собеседника. Он уточнил, что Иванов настаивает на своей невиновности. Адвокаты обвиняемого отказались от комментариев, объяснив это неразглашением тайны.