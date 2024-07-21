Рособрнадзор: мигранты должны заранее обучать детей русскому языку

Мигранты, планирующие переезд в РФ с семьей, должны заранее обучить детей русскому языку. Это стоит сделать для того, чтобы несовершеннолетние понимали местную культуру поведения и общения со сверстниками. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Если какая-то семья решает переехать и здесь жить, чтобы дети учились в наших школах, конечно, они долгосрочно, заранее должны работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык», — заявил Музаев. Глава Роспотребнадзора также отметил, что дети мигрантов должны знать русский язык ради понимания культурного кода страны и общения со сверстниками. Его слова передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией в стране. Большинство из них уже внесены депутатами, во втором чтении на следующей неделе будут рассмотрены законопроекты о режиме высылки из страны мигрантов, которые находятся в ней незаконно.
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