Мишустину показали первый объект, который изменит карту авиаперелетов в России

Мишустину показали терминал, который улучшит связанность регионов ДФО

21 июля 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Мишустин прибыл в Магадан 21 июля Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр России Мишустин прибыл в первый город в рамках турне по городам Дальнего Востока и Сибири, где оценил новое направление для авиаперелетов в России. Эксперт по транспорту Дмитрий Адамидов в разговоре с URA.RU выразил уверенность, что введение нового терминала в эксплуатацию улучшит связанность регионов ДФО между собой, однако цены на авиабилеты могут вырасти. Глава правительства сразу же осмотрел строящийся терминал аэропорта, окончание строительства которое было намечено на январь 2025 года. «Все начинается с ворот, с воздушных гаваней. И сегодня по поручению президента мы модернизируем 75 аэропортов, которые должны быть надежной опорой для людей, путешествующих и возвращающихся к своим близким. Должно быть комфортно и удобно», — сказал Мишустин, добавив, что строительство нужно завершить до конца 2025 года. Мишустин поручил закончить работу над аэропортом до конца 2025 года Фото: Роман Наумов © URA.RU Мишустину доложили, что основная проблема старого аэропорта заключалась в высокой нагрузке на зону выдачи багажа, где была «лишь единственная лента». Сложность модернизации связана с тем, что аэропорт строился в 80-е годы и не был рассчитан на большие пассажиропотоки. В новом терминале учтены эти проблемы. В обновленном терминале решили проблемы с потоком пассажиров Фото: Роман Наумов © URA.RU Кроме того, Мишустин обратил внимание на дорогу от самолета к терминалу: «Видно, что город хотят показать с хорошей стороны. Однако посмотрите на дорогу к аэропорту, посмотрите глазами туриста. Пока мы сюда ехали, стоят старые бочки. Их нужно убрать и навести порядок. Эти полкилометра нужно очищать от мусора. Я это говорю искренне, потому что если в головах не будет этих изменений, то очень сложно их реализовать только на одной точке». Новый терминал в Магадане повысит качество жизни в городе, подчеркнет его престиж, увеличит количество рейсов, а также усилит взаимосвязанность городов Дальнего Востока друг с другом, уверен независимый финансовый аналитик, эксперт по транспорту Дмитрий Адамидов. По его словам, в связи с удаленностью города, аэропорт там носит скорее стратегически-социальную функцию, а не экономическую. «Аэропортовую инфраструктуру в Магадане было необходимо обновлять, этот шаг давно назрел. В то же время, после реконструкции аэропортов цены на авиабилеты повышаются, растут аэропортовые сборы. Однако на Дальнем Востоке действует субсидирование тарифов, поэтому потребители не сильно заметят повышение», — добавил собеседник агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Мишустин прибыл в первый город в рамках турне по городам Дальнего Востока и Сибири, где оценил новое направление для авиаперелетов в России. Эксперт по транспорту Дмитрий Адамидов в разговоре с URA.RU выразил уверенность, что введение нового терминала в эксплуатацию улучшит связанность регионов ДФО между собой, однако цены на авиабилеты могут вырасти. Глава правительства сразу же осмотрел строящийся терминал аэропорта, окончание строительства которое было намечено на январь 2025 года. «Все начинается с ворот, с воздушных гаваней. И сегодня по поручению президента мы модернизируем 75 аэропортов, которые должны быть надежной опорой для людей, путешествующих и возвращающихся к своим близким. Должно быть комфортно и удобно», — сказал Мишустин, добавив, что строительство нужно завершить до конца 2025 года. Мишустину доложили, что основная проблема старого аэропорта заключалась в высокой нагрузке на зону выдачи багажа, где была «лишь единственная лента». Сложность модернизации связана с тем, что аэропорт строился в 80-е годы и не был рассчитан на большие пассажиропотоки. В новом терминале учтены эти проблемы. Кроме того, Мишустин обратил внимание на дорогу от самолета к терминалу: «Видно, что город хотят показать с хорошей стороны. Однако посмотрите на дорогу к аэропорту, посмотрите глазами туриста. Пока мы сюда ехали, стоят старые бочки. Их нужно убрать и навести порядок. Эти полкилометра нужно очищать от мусора. Я это говорю искренне, потому что если в головах не будет этих изменений, то очень сложно их реализовать только на одной точке». Новый терминал в Магадане повысит качество жизни в городе, подчеркнет его престиж, увеличит количество рейсов, а также усилит взаимосвязанность городов Дальнего Востока друг с другом, уверен независимый финансовый аналитик, эксперт по транспорту Дмитрий Адамидов. По его словам, в связи с удаленностью города, аэропорт там носит скорее стратегически-социальную функцию, а не экономическую. «Аэропортовую инфраструктуру в Магадане было необходимо обновлять, этот шаг давно назрел. В то же время, после реконструкции аэропортов цены на авиабилеты повышаются, растут аэропортовые сборы. Однако на Дальнем Востоке действует субсидирование тарифов, поэтому потребители не сильно заметят повышение», — добавил собеседник агентства.