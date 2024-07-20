Екатеринбурженка выпала из окна, делая ремонт

Супруги делали ремонт на балконе (архивное фото)
Выпавшая из окна многоэтажного дома в Екатеринбурге девушка делала ремонт на балконе. По словам источника URA.RU, история не связана с криминалом.
«Девушка и ее муж делали ремонт в квартире. В один момент, находясь на балконе, она случайно упала и разбилась», — заявил собеседник.
Инцидент произошел вечером 20 июля в доме на улице Данилы Зверева, 5а. Пострадавшая погибла на месте происшествия. В Следственном комитете региона пока не комментируют трагедию.
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