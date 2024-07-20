20 июля 2024

Екатеринбурженка выпала из окна, делая ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Супруги делали ремонт на балконе (архивное фото)
Супруги делали ремонт на балконе (архивное фото) Фото:

Выпавшая из окна многоэтажного дома в Екатеринбурге девушка делала ремонт на балконе. По словам источника URA.RU, история не связана с криминалом.

«Девушка и ее муж делали ремонт в квартире. В один момент, находясь на балконе, она случайно упала и разбилась», — заявил собеседник.

Инцидент произошел вечером 20 июля в доме на улице Данилы Зверева, 5а. Пострадавшая погибла на месте происшествия. В Следственном комитете региона пока не комментируют трагедию.

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Выпавшая из окна многоэтажного дома в Екатеринбурге девушка делала ремонт на балконе. По словам источника URA.RU, история не связана с криминалом. «Девушка и ее муж делали ремонт в квартире. В один момент, находясь на балконе, она случайно упала и разбилась», — заявил собеседник. Инцидент произошел вечером 20 июля в доме на улице Данилы Зверева, 5а. Пострадавшая погибла на месте происшествия. В Следственном комитете региона пока не комментируют трагедию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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