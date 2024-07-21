Происшествия Бомбардировщики США пытались нарушить границу с Россией 21 июля 2024 в 12:53 Размер текста - 17 + Российские истребители отогнали Бомбардировщики США от границ РФ Фото: miliman/pickupimage.com Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение государственной границы РФ в районе Баренцева моря. Воздушные суда ВВС США скорректировали курс после приближения российских самолетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. <…> При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета», — заявило ведомство в своем telegram-канале . После выполнения задания российские судна вернулись на аэродромы базирования. Полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Все действия российских пилотов были направлены на обеспечение безопасности государственной границы РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение государственной границы РФ в районе Баренцева моря. Воздушные суда ВВС США скорректировали курс после приближения российских самолетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. <…> При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета», — заявило ведомство в своем telegram-канале. После выполнения задания российские судна вернулись на аэродромы базирования. Полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Все действия российских пилотов были направлены на обеспечение безопасности государственной границы РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям