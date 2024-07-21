Российские истребители отогнали Бомбардировщики США от границ РФФото: miliman/pickupimage.com
Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение государственной границы РФ в районе Баренцева моря. Воздушные суда ВВС США скорректировали курс после приближения российских самолетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. <…> При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета», — заявило ведомство в своем telegram-канале. После выполнения задания российские судна вернулись на аэродромы базирования.
Полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Все действия российских пилотов были направлены на обеспечение безопасности государственной границы РФ.
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Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение государственной границы РФ в районе Баренцева моря. Воздушные суда ВВС США скорректировали курс после приближения российских самолетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. <…> При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета», — заявило ведомство в своем telegram-канале. После выполнения задания российские судна вернулись на аэродромы базирования. Полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Все действия российских пилотов были направлены на обеспечение безопасности государственной границы РФ.