20 июля 2024

Врио главы ХМАО поручил проработать вопрос газификации восточной зоны региона

Мэр Нижневартовского района ХМАО попросил Кухарука помочь с газификацией
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин попросил помочь с газификацией трех поселений и десятков СНТ
Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин попросил помочь с газификацией трех поселений и десятков СНТ Фото:

Исполняющий обязанности губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил подчиненным взять в разработку вопросы газификации поселений Нижневартовского района. По словам главы муниципалитета Бориса Саломатина, к нему обратились жители нескольких поселений с просьбой решить эту проблему, передает журналист URA.RU.

«Крайняя необходимость заключается в том, чтобы идти, во-первых, в ногу со временем, сократить затраты на отопление. Если мы попадем в региональную программу по газификации населенных пунктов: Вата, Ваховск, Зайцева речка — такая вот тоже просьба есть», — обратился к Кухаруку Саломатин в ходе встречи в Излучинске.

По словам главы района, просьбы о газификации в администрацию поступают также от жителей СНТ, причем обращения идут от жителей Нижневартовска и Мегиона, соседних муниципалитетов. «Несмотря на это, СНТ находятся на территории района, и я обязан донести эту информацию», — добавил Саломатин. Врио губернатора поручил руководителям профильных департаментов проработать этот вопрос.

Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил ускорить строительство соцобъектов в Нижневартовском районе. Мы ведем онлайн-трансляцию его рабочего визита в Излучинск.  

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Исполняющий обязанности губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил подчиненным взять в разработку вопросы газификации поселений Нижневартовского района. По словам главы муниципалитета Бориса Саломатина, к нему обратились жители нескольких поселений с просьбой решить эту проблему, передает журналист URA.RU. «Крайняя необходимость заключается в том, чтобы идти, во-первых, в ногу со временем, сократить затраты на отопление. Если мы попадем в региональную программу по газификации населенных пунктов: Вата, Ваховск, Зайцева речка — такая вот тоже просьба есть», — обратился к Кухаруку Саломатин в ходе встречи в Излучинске. По словам главы района, просьбы о газификации в администрацию поступают также от жителей СНТ, причем обращения идут от жителей Нижневартовска и Мегиона, соседних муниципалитетов. «Несмотря на это, СНТ находятся на территории района, и я обязан донести эту информацию», — добавил Саломатин. Врио губернатора поручил руководителям профильных департаментов проработать этот вопрос. Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил ускорить строительство соцобъектов в Нижневартовском районе. Мы ведем онлайн-трансляцию его рабочего визита в Излучинск.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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