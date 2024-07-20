Врио главы ХМАО поручил проработать вопрос газификации восточной зоны региона

Исполняющий обязанности губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил подчиненным взять в разработку вопросы газификации поселений Нижневартовского района. По словам главы муниципалитета Бориса Саломатина, к нему обратились жители нескольких поселений с просьбой решить эту проблему, передает журналист URA.RU.
«Крайняя необходимость заключается в том, чтобы идти, во-первых, в ногу со временем, сократить затраты на отопление. Если мы попадем в региональную программу по газификации населенных пунктов: Вата, Ваховск, Зайцева речка — такая вот тоже просьба есть», — обратился к Кухаруку Саломатин в ходе встречи в Излучинске.
По словам главы района, просьбы о газификации в администрацию поступают также от жителей СНТ, причем обращения идут от жителей Нижневартовска и Мегиона, соседних муниципалитетов. «Несмотря на это, СНТ находятся на территории района, и я обязан донести эту информацию», — добавил Саломатин. Врио губернатора поручил руководителям профильных департаментов проработать этот вопрос.
Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил ускорить строительство соцобъектов в Нижневартовском районе. Мы ведем онлайн-трансляцию его рабочего визита в Излучинск.
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