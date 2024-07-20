Кухарук поручил ускорить работу по возведению соцобъектов на востоке ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил проработать вопрос строительства и ремонта социальных объектов в Нижневартовском районе. Глава муниципалитета Борис Саломатин отметил, что ремонт второй очереди центра ремесел в Агане планировалось провести в 2025 году, однако Кухарук поручил своему заместителю Азату Ислаеву ускорить сдачу объекта.
«Чтобы не терять сезон, если модуль будет закрыт, и остаются только внутренние работы, которые уже от погоды не зависят, давайте в проработку возьмем», — отметил Кухарук. Он поручил Ислаеву проработать вопрос с учетом того, что объект возводится по нацпроекту и предусматривает федеральное софинансирование, а также составить список оборудования, чтобы и здание, и материально-техническую базу центра.
Саломатин уточнил, что по документам работы завершены на 80%. «По факту готовность стопроцентная», — сообщил глава района.
Кроме того, строятся культурно-образовательный центр в Ларьяке и сельский дом культуры в деревне Вата. Саломатин уточнил, что контракт с подрядчиком, выполняющим работы на ватинском объекте планируется расторгнуть. Сдать объект планировалось в в конце июля 2024 года, однако подрядчик не успевает завершить работы. У компании не хватает оборотных средств, они уходят только на погашение штрафов и пеней. Все озвученные опросы строительства соцобъектов взяты врио губернатора ХМАО на контроль.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию встречи Кухарука с властями Нижневартовского района. По ее завершении планируется поездка по объектам в Излучинске.
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