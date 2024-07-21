Бомбардировщики США провели тренировочный полет над Финляндией

Бомбардировщики прибыли из Норвегии и пролетели через Лапландию в южном направлении
Два дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress провели тренировочный полет над Финляндией. Об этом сообщили Силы обороны Финляндии.
«Полеты были частью тренировочных мероприятий. Бомбардировщики поддерживались двумя американскими самолетами-заправщиками KC-135 и одним американским самолетом-заправщиком KC-46», — сообщают
Воздушные судна пролетели через Лапландию в южном направлении. Там подчеркнули, что операция осуществлялась в соответствии с правилами Финляндии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.