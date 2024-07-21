Бомбардировщики США провели тренировочный полет над Финляндией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флот США. Авианосец. Самолеты. stock , нато, сша, истребитель, авианосец, самолеты,  stock, авиации
Бомбардировщики прибыли из Норвегии и пролетели через Лапландию в южном направлении Фото:

Два дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress провели тренировочный полет над Финляндией. Об этом сообщили Силы обороны Финляндии.

«Полеты были частью тренировочных мероприятий. Бомбардировщики поддерживались двумя американскими самолетами-заправщиками KC-135 и одним американским самолетом-заправщиком KC-46», — сообщают Силы обороны Финляндии.

Воздушные судна пролетели через Лапландию в южном направлении. Там подчеркнули, что операция осуществлялась в соответствии с правилами Финляндии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress провели тренировочный полет над Финляндией. Об этом сообщили Силы обороны Финляндии. «Полеты были частью тренировочных мероприятий. Бомбардировщики поддерживались двумя американскими самолетами-заправщиками KC-135 и одним американским самолетом-заправщиком KC-46», — сообщают Силы обороны Финляндии. Воздушные судна пролетели через Лапландию в южном направлении. Там подчеркнули, что операция осуществлялась в соответствии с правилами Финляндии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...