В мире США Бомбардировщики США провели тренировочный полет над Финляндией 21 июля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 + Бомбардировщики прибыли из Норвегии и пролетели через Лапландию в южном направлении Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist Seaman Jarrod A. Schad Два дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress провели тренировочный полет над Финляндией. Об этом сообщили Силы обороны Финляндии. «Полеты были частью тренировочных мероприятий. Бомбардировщики поддерживались двумя американскими самолетами-заправщиками KC-135 и одним американским самолетом-заправщиком KC-46», — сообщают Силы обороны Финляндии . Воздушные судна пролетели через Лапландию в южном направлении. Там подчеркнули, что операция осуществлялась в соответствии с правилами Финляндии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Два дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress провели тренировочный полет над Финляндией. Об этом сообщили Силы обороны Финляндии. «Полеты были частью тренировочных мероприятий. Бомбардировщики поддерживались двумя американскими самолетами-заправщиками KC-135 и одним американским самолетом-заправщиком KC-46», — сообщают Силы обороны Финляндии. Воздушные судна пролетели через Лапландию в южном направлении. Там подчеркнули, что операция осуществлялась в соответствии с правилами Финляндии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям