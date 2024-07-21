В Звенигороде кувалдой снесли голову с бюста Сталина. Видео

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Житель Звенигорода разрушил памятник Иосифу Сталину с помощью кувалды
Житель Звенигорода разрушил памятник Иосифу Сталину с помощью кувалды Фото:

В Звенигороде местный житель снес голову бюста советского политического деятеля Иосифа Сталина. Инцидент произошел на улице Советская.

«Человек, находившийся в неадекватном состоянии, сбил голову памятника И.В Сталину», — сообщает telegram-канал «Звенигород». Там добавили, что затем нарушитель перешел к разрушению памятника российскому революционеру Владимиру Ленину. По информации канала, мужчину задержали полицейские.

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В Звенигороде местный житель снес голову бюста советского политического деятеля Иосифа Сталина. Инцидент произошел на улице Советская. «Человек, находившийся в неадекватном состоянии, сбил голову памятника И.В Сталину», — сообщает telegram-канал «Звенигород». Там добавили, что затем нарушитель перешел к разрушению памятника российскому революционеру Владимиру Ленину. По информации канала, мужчину задержали полицейские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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