Житель Звенигорода разрушил памятник Иосифу Сталину с помощью кувалды
В Звенигороде местный житель снес голову бюста советского политического деятеля Иосифа Сталина. Инцидент произошел на улице Советская.
«Человек, находившийся в неадекватном состоянии, сбил голову памятника И.В Сталину», — сообщает telegram-канал «Звенигород». Там добавили, что затем нарушитель перешел к разрушению памятника российскому революционеру Владимиру Ленину. По информации канала, мужчину задержали полицейские.
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