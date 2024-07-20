20 июля 2024
19 июля 2024

Туристы из РФ нашли курганские пряники в Китае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шадринская кондитерская продукция добралась до китайских потребителей
Шадринская кондитерская продукция добралась до китайских потребителей Фото:

Российские туристы нашли в Китае на прилавке одного из магазинов пряники от производителя «Слакон» из Шадринска (Курганская область). Об этом сообщила мэрия города.

«В магазине города Чэнду (Китай) туристы встретили продукцию шадринского предприятия. Пряники стоят 20 юаней, а это порядка 250 рублей за упаковку», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

В ноябре прошлого года другой шадринский изготовитель заявлял о планах экспортировать муку в Китай. Соответствующее соглашение было подписано в Шанхае на шестой международной выставке импортных товаров.

Шадринские пряники продают в одном из крупнейших экономических центров Китая
Шадринские пряники продают в одном из крупнейших экономических центров Китая
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские туристы нашли в Китае на прилавке одного из магазинов пряники от производителя «Слакон» из Шадринска (Курганская область). Об этом сообщила мэрия города. «В магазине города Чэнду (Китай) туристы встретили продукцию шадринского предприятия. Пряники стоят 20 юаней, а это порядка 250 рублей за упаковку», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». В ноябре прошлого года другой шадринский изготовитель заявлял о планах экспортировать муку в Китай. Соответствующее соглашение было подписано в Шанхае на шестой международной выставке импортных товаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...