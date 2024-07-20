Шадринская кондитерская продукция добралась до китайских потребителей
Российские туристы нашли в Китае на прилавке одного из магазинов пряники от производителя «Слакон» из Шадринска (Курганская область). Об этом сообщила мэрия города.
«В магазине города Чэнду (Китай) туристы встретили продукцию шадринского предприятия. Пряники стоят 20 юаней, а это порядка 250 рублей за упаковку», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
В ноябре прошлого года другой шадринский изготовитель заявлял о планах экспортировать муку в Китай. Соответствующее соглашение было подписано в Шанхае на шестой международной выставке импортных товаров.
Шадринские пряники продают в одном из крупнейших экономических центров Китая
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