Байден принял решение касательно своего участия в выборах

Ричмонд: Байден будет добиваться переизбрания и победит

21 июля 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

Джо Байден же принял решение о своем выдвижении кандидатом на выборах Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Президент США Джо Байден принял решение о своем выдвижении кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщил представитель предвыборного штаба Байдена Седрик Ричмонд. «Он (Байден) слышит их (представителей демократов) опасения и хотел бы четко дать понять, что принял решение. Это решение заключается в том, что он примет предложение о выдвижении кандидатом, будет добиваться переизбрания и победит», — рассказал представитель избирательного штаба в эфире телеканала CBS. По его словам, это будет непростая предвыборная гонка. Но они готовят кампанию, благодаря которой смогут добиться победы в ноябре. Ранее сообщалось, что давление Конгресса и близких может вынудить президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. Несмотря на мольбы высокопоставленных деятелей партии Джо Байдена, ближайшие к президенту люди говорят, что его решимость только повысилась в последние дни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден принял решение о своем выдвижении кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщил представитель предвыборного штаба Байдена Седрик Ричмонд. «Он (Байден) слышит их (представителей демократов) опасения и хотел бы четко дать понять, что принял решение. Это решение заключается в том, что он примет предложение о выдвижении кандидатом, будет добиваться переизбрания и победит», — рассказал представитель избирательного штаба в эфире телеканала CBS. По его словам, это будет непростая предвыборная гонка. Но они готовят кампанию, благодаря которой смогут добиться победы в ноябре. Ранее сообщалось, что давление Конгресса и близких может вынудить президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. Несмотря на мольбы высокопоставленных деятелей партии Джо Байдена, ближайшие к президенту люди говорят, что его решимость только повысилась в последние дни.