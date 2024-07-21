Байден принял решение касательно своего участия в выборах

Ричмонд: Байден будет добиваться переизбрания и победит
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Джо Байден же принял решение о своем выдвижении кандидатом на выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден принял решение о своем выдвижении кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщил представитель предвыборного штаба Байдена Седрик Ричмонд.

«Он (Байден) слышит их (представителей демократов) опасения и хотел бы четко дать понять, что принял решение. Это решение заключается в том, что он примет предложение о выдвижении кандидатом, будет добиваться переизбрания и победит», — рассказал представитель избирательного штаба в эфире телеканала CBS.

По его словам, это будет непростая предвыборная гонка. Но они готовят кампанию, благодаря которой смогут добиться победы в ноябре.

Ранее сообщалось, что давление Конгресса и близких может вынудить президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. Несмотря на мольбы высокопоставленных деятелей партии Джо Байдена, ближайшие к президенту люди говорят, что его решимость только повысилась в последние дни.

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Президент США Джо Байден принял решение о своем выдвижении кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщил представитель предвыборного штаба Байдена Седрик Ричмонд. «Он (Байден) слышит их (представителей демократов) опасения и хотел бы четко дать понять, что принял решение. Это решение заключается в том, что он примет предложение о выдвижении кандидатом, будет добиваться переизбрания и победит», — рассказал представитель избирательного штаба в эфире телеканала CBS. По его словам, это будет непростая предвыборная гонка. Но они готовят кампанию, благодаря которой смогут добиться победы в ноябре. Ранее сообщалось, что давление Конгресса и близких может вынудить президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. Несмотря на мольбы высокопоставленных деятелей партии Джо Байдена, ближайшие к президенту люди говорят, что его решимость только повысилась в последние дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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