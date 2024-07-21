Байден принял решение касательно своего участия в выборах

Президент США Джо Байден принял решение о своем выдвижении кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщил представитель предвыборного штаба Байдена Седрик Ричмонд.
«Он (Байден) слышит их (представителей демократов) опасения и хотел бы четко дать понять, что принял решение. Это решение заключается в том, что он примет предложение о выдвижении кандидатом, будет добиваться переизбрания и победит», — рассказал представитель избирательного штаба в эфире телеканала CBS.
По его словам, это будет непростая предвыборная гонка. Но они готовят кампанию, благодаря которой смогут добиться победы в ноябре.
Ранее сообщалось, что давление Конгресса и близких может вынудить президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. Несмотря на мольбы высокопоставленных деятелей партии Джо Байдена, ближайшие к президенту люди говорят, что его решимость только повысилась в последние дни.
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