Bloomberg сообщил о последней отчаянной попытке Байдена остаться на выборах

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Президент Джо Байден планирует возвращение к предвыборной кампании после коронавируса Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

У лидера США Джо Байдена остается последняя отчаянная попытка остаться на грядущих выборах президента, несмотря на то, что партия демократов просит выйти из гонки. Об этом сообщили в Bloomberg.

«Президент Джо Байден в эти выходные встречается со своими главными политическими помощниками, планируя возвращение к предвыборной кампании и последнюю отчаянную попытку спасти свою попытку переизбраться. Несмотря на шквал тревожных призывов со стороны коллег-демократов уйти в отставку», — рассказали в американском издании.

Несмотря на мольбы некоторых из самых высокопоставленных деятелей партии Джо Байдена сойти с президентской гонки, ближайшие к президенту люди говорят, что его решимость только повысилась в последние дни. Однако это не помогло успокоить слухи о его отставке.

Ранее сообщалось, что давление Конгресса и близких может вынудить президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки уже в эти выходные. Уточнялось, что американский лидер уже принял решение снять кандидатуру с предвыборной гонки.

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У лидера США Джо Байдена остается последняя отчаянная попытка остаться на грядущих выборах президента, несмотря на то, что партия демократов просит выйти из гонки. Об этом сообщили в Bloomberg. «Президент Джо Байден в эти выходные встречается со своими главными политическими помощниками, планируя возвращение к предвыборной кампании и последнюю отчаянную попытку спасти свою попытку переизбраться. Несмотря на шквал тревожных призывов со стороны коллег-демократов уйти в отставку», — рассказали в американском издании. Несмотря на мольбы некоторых из самых высокопоставленных деятелей партии Джо Байдена сойти с президентской гонки, ближайшие к президенту люди говорят, что его решимость только повысилась в последние дни. Однако это не помогло успокоить слухи о его отставке. Ранее сообщалось, что давление Конгресса и близких может вынудить президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки уже в эти выходные. Уточнялось, что американский лидер уже принял решение снять кандидатуру с предвыборной гонки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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