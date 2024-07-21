Bloomberg сообщил о последней отчаянной попытке Байдена остаться на выборах

У лидера США Джо Байдена остается последняя отчаянная попытка остаться на грядущих выборах президента, несмотря на то, что партия демократов просит выйти из гонки. Об этом сообщили в Bloomberg.
«Президент Джо Байден в эти выходные встречается со своими главными политическими помощниками, планируя возвращение к предвыборной кампании и последнюю отчаянную попытку спасти свою попытку переизбраться. Несмотря на шквал тревожных призывов со стороны коллег-демократов уйти в отставку», — рассказали в
Несмотря на мольбы некоторых из самых высокопоставленных деятелей партии Джо Байдена сойти с президентской гонки, ближайшие к президенту люди говорят, что его решимость только повысилась в последние дни. Однако это не помогло успокоить слухи о его отставке.
Ранее сообщалось, что давление Конгресса и близких может вынудить президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки уже в эти выходные. Уточнялось, что американский лидер уже принял решение снять кандидатуру с предвыборной гонки.
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