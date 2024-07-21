Байден намерен остаться президентом до конца срока

Действующий президент США Джо Байден выходит из предвыборной гонки, однако останется на своем посту до конца срока. Об этом он сообщил в официальном письме, которое размещено в его социальных сетях.
«Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — написал Байден. Текст появился на его странице в соцсети Х.
Байден покидает предвыборную гонку. Он не будет бороться за переизбрание на выборах, которые запланированы в ноябре. Перед народом Америки действующий глава государства выступит с этим заявлением позднее. К такому решению Байдена подтолкнули его однопартийцы. Они уговаривали президента остановиться и выйти из гонки из-за сильного падения рейтинга, передает RT.
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