21 июля 2024

Байден намерен остаться президентом до конца срока

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Байден останется президентом до конца срока, несмотря на выход из предвыборной гонки Фото:
новость из сюжета
Байден вышел из президентской гонки

Действующий президент США Джо Байден выходит из предвыборной гонки, однако останется на своем посту до конца срока. Об этом он сообщил в официальном письме, которое размещено в его социальных сетях.

«Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — написал Байден. Текст появился на его странице в соцсети Х.

Байден покидает предвыборную гонку. Он не будет бороться за переизбрание на выборах, которые запланированы в ноябре. Перед народом Америки действующий глава государства выступит с этим заявлением позднее. К такому решению Байдена подтолкнули его однопартийцы. Они уговаривали президента остановиться и выйти из гонки из-за сильного падения рейтинга, передает RT.

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Действующий президент США Джо Байден выходит из предвыборной гонки, однако останется на своем посту до конца срока. Об этом он сообщил в официальном письме, которое размещено в его социальных сетях. «Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — написал Байден. Текст появился на его странице в соцсети Х. Байден покидает предвыборную гонку. Он не будет бороться за переизбрание на выборах, которые запланированы в ноябре. Перед народом Америки действующий глава государства выступит с этим заявлением позднее. К такому решению Байдена подтолкнули его однопартийцы. Они уговаривали президента остановиться и выйти из гонки из-за сильного падения рейтинга, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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