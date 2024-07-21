Байден намерен остаться президентом до конца срока

21 июля 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Байден останется президентом до конца срока, несмотря на выход из предвыборной гонки Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Действующий президент США Джо Байден выходит из предвыборной гонки, однако останется на своем посту до конца срока. Об этом он сообщил в официальном письме, которое размещено в его социальных сетях. «Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — написал Байден. Текст появился на его странице в соцсети Х. Байден покидает предвыборную гонку. Он не будет бороться за переизбрание на выборах, которые запланированы в ноябре. Перед народом Америки действующий глава государства выступит с этим заявлением позднее. К такому решению Байдена подтолкнули его однопартийцы. Они уговаривали президента остановиться и выйти из гонки из-за сильного падения рейтинга, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий президент США Джо Байден выходит из предвыборной гонки, однако останется на своем посту до конца срока. Об этом он сообщил в официальном письме, которое размещено в его социальных сетях. «Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — написал Байден. Текст появился на его странице в соцсети Х. Байден покидает предвыборную гонку. Он не будет бороться за переизбрание на выборах, которые запланированы в ноябре. Перед народом Америки действующий глава государства выступит с этим заявлением позднее. К такому решению Байдена подтолкнули его однопартийцы. Они уговаривали президента остановиться и выйти из гонки из-за сильного падения рейтинга, передает RT.