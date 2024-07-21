Жители ХМАО пожаловались Кухаруку на высокие тарифы на теплоэнергию

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук провел встречу с жителями Нижневартовского района. В ходе нее югорчане несколько раз поднимали вопрос о слишком высоких тарифах на теплоэнергию. По их словам, цена на этот вид услуг здесь в 2-3 раза выше, чем в других муниципалитетах региона.
«Дума Нижневартовского района тоже задавала вопрос, приводила примеры в конкретных числовых выражениях о том, что размер стоимости тепловой энергии в 2 или 3 раза больше, чем в других муниципалитетах… Поразбираемся в этом вопросе», — сказал Кухарук в ответ на один из таких вопросов местных жителей.
Он сказал, что решит эту проблему либо посредством субсидирования из окружного бюджета, либо посредством изменения ценообразования. Врио главы региона уже дал соответствующее поручение профильным ведомствам.
Ранее на этой же встрече Кухарук поручил разработать меры поддержки для детей участников СВО, которые поступают в учебные заведения с начальным и профессиональным средним образованием. Сейчас льготы есть только у абитуриентов ВУЗов.
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