20 июля 2024

Врио губернатора ХМАО расширит меры поддержки для детей участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухарук поможет вдове участника СВО и их сыну
Кухарук поможет вдове участника СВО и их сыну Фото:

В ХМАО разработают меры поддержки для детей участников СВО, которые поступают в учебные заведения с начальным и профессиональным средним образованием. Сейчас льготы есть только у абитуриентов ВУЗов. Такое поручение дал врио губернатора региона Руслан Кухарук во время ответа на соответствующую просьбу вдовы участника СВО из Нижневартовского района.

«[Вдова участника СВО] отметила, что существует льгота для детей, поступающих в вузы и попросила рассмотреть возможность создания аналогичной выплаты для абитуриентов среднеспециальных учебных заведений. Исполняющий обязанности губернатора региона дал поручение директору департамента образования и науки Югры взять ситуацию под контроль, разработать пути решения сложившейся ситуации», — написано в telegram-канале правительства ХМАО.

После гибели мужа женщина осталась одна с пятью детьми, ее 17-летний сын в этом году поступает в учебное заведение со средним профессиональным образованием. Врио главы региона поручил уже сейчас оказать поддержку семье в этом вопросе.

Ранее Кухарук рассказал о своем общении с бойцами СВО из Югры и передал жителям Нижневартовского района слова благодарности от них. Он отметил, что военнослужащие из ХМАО отличаются сильной сплоченностью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО разработают меры поддержки для детей участников СВО, которые поступают в учебные заведения с начальным и профессиональным средним образованием. Сейчас льготы есть только у абитуриентов ВУЗов. Такое поручение дал врио губернатора региона Руслан Кухарук во время ответа на соответствующую просьбу вдовы участника СВО из Нижневартовского района. «[Вдова участника СВО] отметила, что существует льгота для детей, поступающих в вузы и попросила рассмотреть возможность создания аналогичной выплаты для абитуриентов среднеспециальных учебных заведений. Исполняющий обязанности губернатора региона дал поручение директору департамента образования и науки Югры взять ситуацию под контроль, разработать пути решения сложившейся ситуации», — написано в telegram-канале правительства ХМАО. После гибели мужа женщина осталась одна с пятью детьми, ее 17-летний сын в этом году поступает в учебное заведение со средним профессиональным образованием. Врио главы региона поручил уже сейчас оказать поддержку семье в этом вопросе. Ранее Кухарук рассказал о своем общении с бойцами СВО из Югры и передал жителям Нижневартовского района слова благодарности от них. Он отметил, что военнослужащие из ХМАО отличаются сильной сплоченностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...