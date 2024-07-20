Врио губернатора ХМАО расширит меры поддержки для детей участников СВО

В ХМАО разработают меры поддержки для детей участников СВО, которые поступают в учебные заведения с начальным и профессиональным средним образованием. Сейчас льготы есть только у абитуриентов ВУЗов. Такое поручение дал врио губернатора региона Руслан Кухарук во время ответа на соответствующую просьбу вдовы участника СВО из Нижневартовского района.
«[Вдова участника СВО] отметила, что существует льгота для детей, поступающих в вузы и попросила рассмотреть возможность создания аналогичной выплаты для абитуриентов среднеспециальных учебных заведений. Исполняющий обязанности губернатора региона дал поручение директору департамента образования и науки Югры взять ситуацию под контроль, разработать пути решения сложившейся ситуации», — написано в telegram-канале правительства ХМАО.
После гибели мужа женщина осталась одна с пятью детьми, ее 17-летний сын в этом году поступает в учебное заведение со средним профессиональным образованием. Врио главы региона поручил уже сейчас оказать поддержку семье в этом вопросе.
Ранее Кухарук рассказал о своем общении с бойцами СВО из Югры и передал жителям Нижневартовского района слова благодарности от них. Он отметил, что военнослужащие из ХМАО отличаются сильной сплоченностью.
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