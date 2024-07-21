21 июля 2024

Чета Клинтонов поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения

Клинтоны поддержали Камалу Харрис в президентской предвыборной гонке
© Служба новостей «URA.RU»
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Хиллари Клинтон. Сток
Хиллари Клинтон, как и супруг, заявила о поддержке Камалы Харрис Фото:
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Байден вышел из президентской гонки

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари официально выразили свою поддержку вице-президенту страны Камале Харрис в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах от Демократической партии. Об этом экс-глава государства рассказал в своем заявлении в соцсети.

«Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента США Харрис. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать ее», — подчеркнули Клинтоны в своем обращении, опубликованном в аккаунте Билла Клинтона в социальной сети X.

Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден выходит из предвыборной гонки. В своем заявлении он также поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Байден подчеркнул, что «пришло время объединиться и победить Трампа». Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари официально выразили свою поддержку вице-президенту страны Камале Харрис в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах от Демократической партии. Об этом экс-глава государства рассказал в своем заявлении в соцсети. «Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента США Харрис. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать ее», — подчеркнули Клинтоны в своем обращении, опубликованном в аккаунте Билла Клинтона в социальной сети X. Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден выходит из предвыборной гонки. В своем заявлении он также поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Байден подчеркнул, что «пришло время объединиться и победить Трампа». Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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