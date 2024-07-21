Чета Клинтонов поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения

Клинтоны поддержали Камалу Харрис в президентской предвыборной гонке

22 июля 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Хиллари Клинтон, как и супруг, заявила о поддержке Камалы Харрис Фото: Gage Skidmore\Hillary Clinton\CC BY-SA 2.0 новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари официально выразили свою поддержку вице-президенту страны Камале Харрис в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах от Демократической партии. Об этом экс-глава государства рассказал в своем заявлении в соцсети. «Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента США Харрис. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать ее», — подчеркнули Клинтоны в своем обращении, опубликованном в аккаунте Билла Клинтона в социальной сети X. Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден выходит из предвыборной гонки. В своем заявлении он также поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Байден подчеркнул, что «пришло время объединиться и победить Трампа». Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари официально выразили свою поддержку вице-президенту страны Камале Харрис в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах от Демократической партии. Об этом экс-глава государства рассказал в своем заявлении в соцсети. «Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента США Харрис. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать ее», — подчеркнули Клинтоны в своем обращении, опубликованном в аккаунте Билла Клинтона в социальной сети X. Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден выходит из предвыборной гонки. В своем заявлении он также поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Байден подчеркнул, что «пришло время объединиться и победить Трампа». Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.