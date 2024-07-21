Отдыхающие возмутились платным проездом к берегу челябинского озера

Туристы пожаловались на платный подъезд к озеру Кумкуль

22 июля 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Челябинцы возмутились платным проездом к озеру (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцы возмутились тем, что единственный подъезд к озеру Кумкуль в Аргаяшском районе стал платным. За проезд к берегу отдыхающих якобы требуют заплатить от 250 до тысячи рублей. Жители попросили провести проверку. «Подъезд к озеру платный. Вечером просят 250 рублей, за день — 500, а за сутки — тысячу. Предлагают оставить авто за пределами „их“ территории и пройти пешком за 50 рублей с человека. Никаких чеков не выдают», — написала Валерия Бородулина «Вконтакте». Женщина заявила, что берег при этом не оборудован, а через натянутую цепочку проезда без оплаты никого не пускают. Она попросила разобраться в ситуации компетентные учреждения и провести проверку. Корреспондент URA.RU отправил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Министерство экологии Челябинской области. Ожидается ответ. Ранее, в 2023 году, появилась информация, что с туристов требуют по тысяче рублей за проезд к озеру Аракуль. Позднее в Министерстве экологии Челябинской области сообщили, что металлические столбы в пределах водоохранной зоны озера Аракуль отсутствуют, а проход свободен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы возмутились тем, что единственный подъезд к озеру Кумкуль в Аргаяшском районе стал платным. За проезд к берегу отдыхающих якобы требуют заплатить от 250 до тысячи рублей. Жители попросили провести проверку. «Подъезд к озеру платный. Вечером просят 250 рублей, за день — 500, а за сутки — тысячу. Предлагают оставить авто за пределами „их“ территории и пройти пешком за 50 рублей с человека. Никаких чеков не выдают», — написала Валерия Бородулина «Вконтакте». Женщина заявила, что берег при этом не оборудован, а через натянутую цепочку проезда без оплаты никого не пускают. Она попросила разобраться в ситуации компетентные учреждения и провести проверку. Корреспондент URA.RU отправил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Министерство экологии Челябинской области. Ожидается ответ. Ранее, в 2023 году, появилась информация, что с туристов требуют по тысяче рублей за проезд к озеру Аракуль. Позднее в Министерстве экологии Челябинской области сообщили, что металлические столбы в пределах водоохранной зоны озера Аракуль отсутствуют, а проход свободен.