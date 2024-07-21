21 июля 2024
20 июля 2024

Отдыхающие возмутились платным проездом к берегу челябинского озера

Туристы пожаловались на платный подъезд к озеру Кумкуль
© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Акакуль. Челябинск, вода, беседка, озеро, водоем, лето, камыш, климат, природа, экология, сезон, акакуль
Челябинцы возмутились платным проездом к озеру (архивное фото) Фото:

Челябинцы возмутились тем, что единственный подъезд к озеру Кумкуль в Аргаяшском районе стал платным. За проезд к берегу отдыхающих якобы требуют заплатить от 250 до тысячи рублей. Жители попросили провести проверку.

«Подъезд к озеру платный. Вечером просят 250 рублей, за день — 500, а за сутки — тысячу. Предлагают оставить авто за пределами „их“ территории и пройти пешком за 50 рублей с человека. Никаких чеков не выдают», — написала Валерия Бородулина «Вконтакте».

Женщина заявила, что берег при этом не оборудован, а через натянутую цепочку проезда без оплаты никого не пускают. Она попросила разобраться в ситуации компетентные учреждения и провести проверку.

Корреспондент URA.RU отправил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Министерство экологии Челябинской области. Ожидается ответ.

Ранее, в 2023 году, появилась информация, что с туристов требуют по тысяче рублей за проезд к озеру Аракуль. Позднее в Министерстве экологии Челябинской области сообщили, что металлические столбы в пределах водоохранной зоны озера Аракуль отсутствуют, а проход свободен.

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Челябинцы возмутились тем, что единственный подъезд к озеру Кумкуль в Аргаяшском районе стал платным. За проезд к берегу отдыхающих якобы требуют заплатить от 250 до тысячи рублей. Жители попросили провести проверку. «Подъезд к озеру платный. Вечером просят 250 рублей, за день — 500, а за сутки — тысячу. Предлагают оставить авто за пределами „их“ территории и пройти пешком за 50 рублей с человека. Никаких чеков не выдают», — написала Валерия Бородулина «Вконтакте». Женщина заявила, что берег при этом не оборудован, а через натянутую цепочку проезда без оплаты никого не пускают. Она попросила разобраться в ситуации компетентные учреждения и провести проверку. Корреспондент URA.RU отправил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Министерство экологии Челябинской области. Ожидается ответ. Ранее, в 2023 году, появилась информация, что с туристов требуют по тысяче рублей за проезд к озеру Аракуль. Позднее в Министерстве экологии Челябинской области сообщили, что металлические столбы в пределах водоохранной зоны озера Аракуль отсутствуют, а проход свободен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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