В Смоленской области уничтожен дрон-камикадзе

Над Смоленской областью был уничтожен украинский беспилотник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ попытались атаковать в Смоленской области важные объекты. Дрон-камикадзе уничтожен в воздухе. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.
«Текущей ночью нашей системой ПВО предотвращена очередная попытка атаки дрона-камикадзе на объекты в Вяземском районе Смоленской области», — написал Василий Анохин в своем
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