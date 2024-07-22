В Смоленской области уничтожен дрон-камикадзе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, бла,  stock, дрон
Над Смоленской областью был уничтожен украинский беспилотник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попытались атаковать в Смоленской области важные объекты. Дрон-камикадзе уничтожен в воздухе. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.

«Текущей ночью нашей системой ПВО предотвращена очередная попытка атаки дрона-камикадзе на объекты в Вяземском районе Смоленской области», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. Он добавил, что дрон был уничтожен в воздухе. Ничто не пострадало и не разрушилось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ попытались атаковать в Смоленской области важные объекты. Дрон-камикадзе уничтожен в воздухе. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин. «Текущей ночью нашей системой ПВО предотвращена очередная попытка атаки дрона-камикадзе на объекты в Вяземском районе Смоленской области», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. Он добавил, что дрон был уничтожен в воздухе. Ничто не пострадало и не разрушилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...