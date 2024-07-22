Мишустин оценил магаданский рыбий жир. Видео

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил завод «Омега-Си», отметив, что там производится рыбий жир высокого качества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Мишустин рассказал, что ранее глава региона Сергей Носов передал ему образцы готовой продукции, которые были отправлены на исследование. Оно высокое качество продукции, которое производит предприятие», — говорится в telegram-канале правительства РФ.
Мишустин также вспомнил, как в его детстве рыбий жир выпускали в неудобной для приема форме, а сам продукт имел специфичный вкус и запах. Сейчас же рыбий жир проходит пять степеней очистки.
Завод производит продукцию с концентрацией омега-3 более 30%. Она поставляется в российские регионы, а также на международный рынок. В пресс-службе правительства отметили, что в 2024 году планируется переработать около 1–1,2 тысячи тонн рыбного жира.
Во время посещения предприятия Мишустин осмотрел лабораторию, признанной самой лучшей на Дальнем Востоке, а также цеха. Глава правительства находится в Магаданской области с двухдневным визитом. Ранее ему показали аэровокзальный комплекс. По его словам, он «сделан с умом», передает RT.
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