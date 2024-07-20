Мишустин прилетел в Магадан

21 июля 2024 в 07:43 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин проверил ход строительства нового комплекса международного аэропорта в Магадане Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Магадан в ходе рабочих поездок по субъектам Дальнего Востока и Сибири. Он проверил, как идет строительство нового комплекса международного аэропорта в Магадане, и остался доволен. «Прекрасный аэропорт. Видно, что он сделан с умом, с подходом. Очень приятно, что делали его дизайн российские специалисты», — сказал Мишустин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Магадан стал первым пунктом, куда отправился российский премьер в ходе рабочих поездок. Мишустина в Магадане встретили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Магаданской области Сергей Носов и заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Игорь Кобыляченко. Также премьер-министр посмотрел мастер-класс по развитию Магадана. Мишустин уже был здесь в 2020 году во время своей первой поездки. Тогда премьер посетил парк «Маяк» и Магаданский морской рыбный порт. Спустя четыре года глава кабмина намерен оценить изменения. Кроме того, он осмотрит завод «Омега-Си», который является единственным предприятием в РФ по производству Омега-3 из белой рыбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Магадан в ходе рабочих поездок по субъектам Дальнего Востока и Сибири. Он проверил, как идет строительство нового комплекса международного аэропорта в Магадане, и остался доволен. «Прекрасный аэропорт. Видно, что он сделан с умом, с подходом. Очень приятно, что делали его дизайн российские специалисты», — сказал Мишустин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Магадан стал первым пунктом, куда отправился российский премьер в ходе рабочих поездок. Мишустина в Магадане встретили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Магаданской области Сергей Носов и заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Игорь Кобыляченко. Также премьер-министр посмотрел мастер-класс по развитию Магадана. Мишустин уже был здесь в 2020 году во время своей первой поездки. Тогда премьер посетил парк «Маяк» и Магаданский морской рыбный порт. Спустя четыре года глава кабмина намерен оценить изменения. Кроме того, он осмотрит завод «Омега-Си», который является единственным предприятием в РФ по производству Омега-3 из белой рыбы.