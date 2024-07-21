В Челябинской области стоимость школьной формы для мальчиков имеет диапазон от 4,1 тысячи рублей до 76,6 тысячи рублей. Тем временем одежда для девочек оказалась немного дешевле, сообщили URA.RU 22 июля в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.
«В преддверии очередного учебного сезона проведена оценка стоимости комплектов школьной формы. По результатам анализа установлен ценовой диапазон: от 3,4 до 71,2 тысяч рублей — для девочек и от 4,1 до 76,6 тысяч рублей– для мальчиков. Такой широкий „разбег“ цен прежде всего связан с ежегодно растущей конкуренцией в низких и средних сегментах рынка», — сообщили в пресс-службе КСП.
В комплект для оценки школьного образа девочки вошли: юбка, три блузки, жакет или жилет, туфли, спортивная форма для зала и кроссовки. Самым дорогой вещью указаны блузы. Их максимальная стоимость — 23,4 тысячи рублей. У мальчиков же также самым дорогим вышли рубашки. Однако за три единицы рассчитали 21,4 тысячи рублей, что на 2 тысячи дешевле, чем у девочек.
Эксперты уточнили, что все вещи нижнего ценового сегмента были найдены на просторах маркетплейсов. Также они напомнили о скидках, которые часто устраивают розничные магазины перед началом ученого года. В КСП также напомнили о внедрении единой ученической формы. В сообщении говорится, что ГОСТ будет принят уже в этом году.
В прошлом году собрать в школу мальчика стало дороже на 20%, а максимальная цена 31 тысячу 595 рублей, что более чем на половину дешевле, чем в 2024. Стоимость школьной формы для девочек тогда подорожала на 10,6%.
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