06 августа 2023
05 августа 2023

Стоимость школьной формы для мальчиков в Челябинской области повысилась на 20%. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пошивочный цех предприятия "Чадолини", выпускающего школьную форму и детскую одежду. Екатеринбург, школьная форма, готовая продукция, детская одежда
Максимальная стоимость школьной формы в 2023 году составила 31 тысячу 595 рублей Фото:

В Челябинской области стоимость школьной формы для мальчиков повысилась на 19,8%. Об этом URA.RU 7 августа сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«В сравнении с 2022 годом комплект одежды в школу для мальчиков стал дороже на 19,8%. Максимальная цена составила 31 тысячу 595 рублей. Стоимость школьной формы для девочек подорожала на 10,6%, максимальные затраты при этом на тысячу рублей меньше, чем для юношей», — уточнили URA.RU в КСП.

Эксперты предполагают, что причиной роста цен стало введение нового ГОСТа. Из-за изменившихся требований фабрики улучшили качество отшиваемой формы.

В комплект вошли брюки (юбка), рубашка и жилет или пиджак. Минимальная стоимость комплекта для девочек 5 тысяч 795 рублей, для мальчиков дороже — 6 тысяч 495 рублей. Если покупать два набора одежды цены равны 7 тысячам 195 рублям (мальчики) и 6 тысячам 895 рублям (девочки). Наиболее дорогой статьей расходов стали рубашки — от 2,9 до 16,7 тысяч рублей.

Стоимость одного комплекта формы для девочек дешевле, чем для мальчиков
Стоимость одного комплекта формы для девочек дешевле, чем для мальчиков
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В Челябинской области стоимость школьной формы для мальчиков повысилась на 19,8%. Об этом URA.RU 7 августа сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «В сравнении с 2022 годом комплект одежды в школу для мальчиков стал дороже на 19,8%. Максимальная цена составила 31 тысячу 595 рублей. Стоимость школьной формы для девочек подорожала на 10,6%, максимальные затраты при этом на тысячу рублей меньше, чем для юношей», — уточнили URA.RU в КСП. Эксперты предполагают, что причиной роста цен стало введение нового ГОСТа. Из-за изменившихся требований фабрики улучшили качество отшиваемой формы. В комплект вошли брюки (юбка), рубашка и жилет или пиджак. Минимальная стоимость комплекта для девочек 5 тысяч 795 рублей, для мальчиков дороже — 6 тысяч 495 рублей. Если покупать два набора одежды цены равны 7 тысячам 195 рублям (мальчики) и 6 тысячам 895 рублям (девочки). Наиболее дорогой статьей расходов стали рубашки — от 2,9 до 16,7 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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