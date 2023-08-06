В Челябинской области стоимость школьной формы для мальчиков повысилась на 19,8%. Об этом URA.RU 7 августа сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.
«В сравнении с 2022 годом комплект одежды в школу для мальчиков стал дороже на 19,8%. Максимальная цена составила 31 тысячу 595 рублей. Стоимость школьной формы для девочек подорожала на 10,6%, максимальные затраты при этом на тысячу рублей меньше, чем для юношей», — уточнили URA.RU в КСП.
Эксперты предполагают, что причиной роста цен стало введение нового ГОСТа. Из-за изменившихся требований фабрики улучшили качество отшиваемой формы.
В комплект вошли брюки (юбка), рубашка и жилет или пиджак. Минимальная стоимость комплекта для девочек 5 тысяч 795 рублей, для мальчиков дороже — 6 тысяч 495 рублей. Если покупать два набора одежды цены равны 7 тысячам 195 рублям (мальчики) и 6 тысячам 895 рублям (девочки). Наиболее дорогой статьей расходов стали рубашки — от 2,9 до 16,7 тысяч рублей.
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