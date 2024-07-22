В Копейске затопило десятки улиц после ливня

Затоплены оказались все низины, включая частные дома и участки Фото: Людмила Баннова © URA.RU

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, после сильного ливня 21 июля оказались затоплены десятки улиц. Сообщения о подтоплении придомовых территорий, частных домов и участков поступают в соцсетях.

«Поселок Шахты 205, улица Белинского, дом 60, топит огород, поднялось болото. Канаву, которую прорыли для отвода воды, прочищать никто не хочет, поэтому вода не уходит», — сообщает Ольга.

Копейчане уточняют, что также затоплены низины в поселках Горняк, Бажово, Старокамышинский, Кадровик, 2 участок и многие другие. Кроме того, поток воды перекрыл доступ пешеходов к перекресткам в центре города, подтоплены гаражные кооперативы и электроподстанции.

«Затоплены перекрестки, где пешеходный переход по проспектам Победы и Славы», — пишет Юлия. В поселке Новостройка, который стоит на болотистой местности, жители сообщают о сильном подъеме воды, которая покрыла огороды и затопила подвалы домов. Копейчане фотографируют уток из дома. Как сообщили в пресс-службе администрации Копейска, городскими службами (МУ «ГСЗ») продолжается работа по понижению уровня воды.

«Специализированный институт „Виогем“ (Белгородская область) разрабатывает проект общего водопонижения всего Копейского округа. Все заявки, поступающие по телефону и электронную почту, незамедлительно передаются в подрядную организацию», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU сообщало о регулярном затоплении парковки и детской площадки у ТРК «Слава» в центре Копейска после очередного дождя. Местные жители нарекли эту локацию «озером Славы».