В Копейске затопило десятки улиц после ливня

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, после сильного ливня 21 июля оказались затоплены десятки улиц. Сообщения о подтоплении придомовых территорий, частных домов и участков поступают в соцсетях.
«Поселок Шахты 205, улица Белинского, дом 60, топит огород, поднялось болото. Канаву, которую прорыли для отвода воды, прочищать никто не хочет, поэтому вода не уходит», — сообщает Ольга.
Копейчане уточняют, что также затоплены низины в поселках Горняк, Бажово, Старокамышинский, Кадровик, 2 участок и многие другие. Кроме того, поток воды перекрыл доступ пешеходов к перекресткам в центре города, подтоплены гаражные кооперативы и электроподстанции.
«Затоплены перекрестки, где пешеходный переход по проспектам Победы и Славы», — пишет Юлия. В поселке Новостройка, который стоит на болотистой местности, жители сообщают о сильном подъеме воды, которая покрыла огороды и затопила подвалы домов. Копейчане фотографируют уток из дома. Как сообщили в пресс-службе администрации Копейска, городскими службами (МУ «ГСЗ») продолжается работа по понижению уровня воды.
«Специализированный институт „Виогем“ (Белгородская область) разрабатывает проект общего водопонижения всего Копейского округа. Все заявки, поступающие по телефону и электронную почту, незамедлительно передаются в подрядную организацию», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Ранее URA.RU сообщало о регулярном затоплении парковки и детской площадки у ТРК «Слава» в центре Копейска после очередного дождя. Местные жители нарекли эту локацию «озером Славы».
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