Свердловский замминистра Кислицын и экс-депутат Мякишев попали в СИЗО Челябинска

22 июля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Следователи обвинили фигурантов в коррупции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского замминистра Кислицына Свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын и бывший депутат регионального заксобрания Павел Мякишев попали в СИЗО Челябинска по обвинению в коррупции. Оба будут под стражей до 27 сентября. Информацию URA.RU подтвердили в Центральном районном суде Челябинска. В конце апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил фигурантов под стражу до конца июня. После этого следствие не обратилось ни в один из свердловских судов для продления меры пресечения. Почему теперь материалы рассмотрели в соседнем регионе, неизвестно. Адвокаты подсудимых отказались от общения с корреспондентом URA.RU. 22 июля в челябинском облсуде рассмотрят апелляционную жалобу экс-депутата. О задержании Кислицына стало известно 1 мая. После появилась информация об аресте Мякишева. Следователи считают, что последний мог передать взятку замминистра, действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Владелец товарного знака предприятия Евгений Шнитов и директор ныне ликвидированной компании «Фаберлайт» Андрей Фоминов также стали фигурантами дела. Им вменяют дачу взятки. По последним данным агентства, оба заключили досудебное соглашение и находятся на свободе. Актуальную информацию об уголовном деле URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын и бывший депутат регионального заксобрания Павел Мякишев попали в СИЗО Челябинска по обвинению в коррупции. Оба будут под стражей до 27 сентября. Информацию URA.RU подтвердили в Центральном районном суде Челябинска. В конце апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил фигурантов под стражу до конца июня. После этого следствие не обратилось ни в один из свердловских судов для продления меры пресечения. Почему теперь материалы рассмотрели в соседнем регионе, неизвестно. Адвокаты подсудимых отказались от общения с корреспондентом URA.RU. 22 июля в челябинском облсуде рассмотрят апелляционную жалобу экс-депутата. О задержании Кислицына стало известно 1 мая. После появилась информация об аресте Мякишева. Следователи считают, что последний мог передать взятку замминистра, действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Владелец товарного знака предприятия Евгений Шнитов и директор ныне ликвидированной компании «Фаберлайт» Андрей Фоминов также стали фигурантами дела. Им вменяют дачу взятки. По последним данным агентства, оба заключили досудебное соглашение и находятся на свободе. Актуальную информацию об уголовном деле URA.RU собирает в отдельном сюжете.