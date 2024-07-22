Свердловский замминистра Кислицын и экс-депутат Мякишев попали в СИЗО Челябинска

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Аграрный комитет. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки
Следователи обвинили фигурантов в коррупции Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело свердловского замминистра Кислицына

Свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын и бывший депутат регионального заксобрания Павел Мякишев попали в СИЗО Челябинска по обвинению в коррупции. Оба будут под стражей до 27 сентября. Информацию URA.RU подтвердили в Центральном районном суде Челябинска.

В конце апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил фигурантов под стражу до конца июня. После этого следствие не обратилось ни в один из свердловских судов для продления меры пресечения. Почему теперь материалы рассмотрели в соседнем регионе, неизвестно. Адвокаты подсудимых отказались от общения с корреспондентом URA.RU. 22 июля в челябинском облсуде рассмотрят апелляционную жалобу экс-депутата.

О задержании Кислицына стало известно 1 мая. После появилась информация об аресте Мякишева. Следователи считают, что последний мог передать взятку замминистра, действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Владелец товарного знака предприятия Евгений Шнитов и директор ныне ликвидированной компании «Фаберлайт» Андрей Фоминов также стали фигурантами дела. Им вменяют дачу взятки. По последним данным агентства, оба заключили досудебное соглашение и находятся на свободе. Актуальную информацию об уголовном деле URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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Свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын и бывший депутат регионального заксобрания Павел Мякишев попали в СИЗО Челябинска по обвинению в коррупции. Оба будут под стражей до 27 сентября. Информацию URA.RU подтвердили в Центральном районном суде Челябинска. В конце апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил фигурантов под стражу до конца июня. После этого следствие не обратилось ни в один из свердловских судов для продления меры пресечения. Почему теперь материалы рассмотрели в соседнем регионе, неизвестно. Адвокаты подсудимых отказались от общения с корреспондентом URA.RU. 22 июля в челябинском облсуде рассмотрят апелляционную жалобу экс-депутата. О задержании Кислицына стало известно 1 мая. После появилась информация об аресте Мякишева. Следователи считают, что последний мог передать взятку замминистра, действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Владелец товарного знака предприятия Евгений Шнитов и директор ныне ликвидированной компании «Фаберлайт» Андрей Фоминов также стали фигурантами дела. Им вменяют дачу взятки. По последним данным агентства, оба заключили досудебное соглашение и находятся на свободе. Актуальную информацию об уголовном деле URA.RU собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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