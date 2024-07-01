Свердловский замминистра и экс-депутат вышли из СИЗО

Свердловский замминистра Кислицын и экс-депутат Мякишев оказались на свободе

01 июля 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Бывший депутат регионального заксобрания Павел Мякишев и замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын, которых в конце апреля арестовали по обвинению в коррупции, вероятно, оказались на свободе. 26 июня у обоих истек срок содержания под стражей. Как стало известно URA.RU, следствие не обращалось ни в один из судов Екатеринбурга с ходатайствами о продлении или изменении меры пресечения. О задержании Кислицына стало известно 1 мая. После появилась информация об аресте Мякишева. По версии следствия, последний мог передать взятку Кислицыну, действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Владелец товарного знака предприятия Евгений Шнитов и директор ныне ликвидированной компании «Фаберлайт» Андрей Фоминов также стали фигурантами дела. Им вменяют дачу взятки. По последним данным агентства, оба заключили досудебное соглашение и находятся на свободе. В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по теме. Адвокат Кислицына — Роман Киселев — поступил также, сославшись на адвокатскую тайну. Ростом Мархулия заявил URA.RU, что больше не является защитником Мякишева. Актуальную информацию об уголовном деле агентство собирает в отдельном сюжете.