«Никто ничего не говорит»: что происходит с Ozon в Екатеринбурге после забастовки курьеров

В Екатеринбурге работа пунктов выдачи Ozon осложнилась после забастовки курьеров

22 июля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

По словам сотрудников, некоторые водители по-прежнему отказываются работать Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники пунктов выдачи Ozon в Екатеринбурге не знают, когда смогут работать в привычном режиме после забастовки курьеров, так как никто из официального руководства компании с ними не связывался. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU, который утром 22 июля объехал десяток точек. «Ролик с забастовкой мы увидели в соцсетях, и все. Нам никто ничего не говорит, никто официально не связывался, мы не знаем даже, будет ли сегодня поставка, сидим, ждем», — рассказала сотрудница одного из пунктов. Она также отметила, что заказы отображаются в системе, но приедут ли водители — непонятно, так как обычно посылки доставляют во второй половине дня. В других местах сложилась аналогичная ситуация: некоторые работники заявили, что ничего не знали о протесте курьеров, а руководство пунктов выдачи не располагает никакими данными. Сотрудник одной из точек рассказал, что по неофициальной информации некоторые водители по-прежнему не вышли на работу. Часть пунктов получают заказы только после 19:00, тогда как некоторые работают до 21:00 и, по словам работников, это неудобно для покупателей. «В наш пункт выдачи поставка приходит в семь-восемь вечера, посылок немного обычно, мне все равно, я их быстро разбираю, а покупателям неудобно. Мой друг-водитель работал вообще без выходных в феврале, потому что не успевали все развозить вовремя», — поделилась сотрудница. Курьеры Ozon устроили забастовку 21 июля из-за якобы плохого отношения со стороны руководства. Сотрудники обвинили компанию в недостаточной оплате труда и увеличении объема работ. Они требовали руководство из Москвы урегулировать этот вопрос. Однако в маркетплейсе опровергли информацию о том, что заработная плата водителей не растет и заявили, что занимаются решением проблемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники пунктов выдачи Ozon в Екатеринбурге не знают, когда смогут работать в привычном режиме после забастовки курьеров, так как никто из официального руководства компании с ними не связывался. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU, который утром 22 июля объехал десяток точек. «Ролик с забастовкой мы увидели в соцсетях, и все. Нам никто ничего не говорит, никто официально не связывался, мы не знаем даже, будет ли сегодня поставка, сидим, ждем», — рассказала сотрудница одного из пунктов. Она также отметила, что заказы отображаются в системе, но приедут ли водители — непонятно, так как обычно посылки доставляют во второй половине дня. В других местах сложилась аналогичная ситуация: некоторые работники заявили, что ничего не знали о протесте курьеров, а руководство пунктов выдачи не располагает никакими данными. Сотрудник одной из точек рассказал, что по неофициальной информации некоторые водители по-прежнему не вышли на работу. Часть пунктов получают заказы только после 19:00, тогда как некоторые работают до 21:00 и, по словам работников, это неудобно для покупателей. «В наш пункт выдачи поставка приходит в семь-восемь вечера, посылок немного обычно, мне все равно, я их быстро разбираю, а покупателям неудобно. Мой друг-водитель работал вообще без выходных в феврале, потому что не успевали все развозить вовремя», — поделилась сотрудница. Курьеры Ozon устроили забастовку 21 июля из-за якобы плохого отношения со стороны руководства. Сотрудники обвинили компанию в недостаточной оплате труда и увеличении объема работ. Они требовали руководство из Москвы урегулировать этот вопрос. Однако в маркетплейсе опровергли информацию о том, что заработная плата водителей не растет и заявили, что занимаются решением проблемы.